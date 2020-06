Convocatoria de accionistas de Pol-Ka: sin ficción, qué pasó con los sueldos y la actriz de "Separadas" que no arregló

Se viven tiempos complejos para la ficción nacional. Con la imposibilidad de continuar el esquema de grabaciones por la pandemia de Covid-19, fueron muchas las productoras que tuvieron que poner en "stand by" e incluso cancelar ficciones que ya habían comenzado a salir al aire. Tal fue el caso de Pol-Ka, que el 17 de marzo anunció la suspensión de las tiras Separadas y El Tigre Verón. Dos meses más tarde, la productora -de la que el Grupo Clarín es accionario mayoritario- dio por cancelado el primero de los proyectos y guardó en carpeta al segundo, debido a que sólo le faltaban pocos capítulos que ya estaban en producción. La asamblea de accionistas prevista para julio, el sueldo de los casi 400 empleados y el delicado presente de la productora.

La productora convocó a los accionistas a participar el próximo 13 de julio de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria que contempla una modalidad online, en caso de que alguno de los accionistas no pueda acudir por la reducción de circulación decretada por el presidente Alberto Fernández. Aunque en los pasillos de los principales canales comenzó a circular con fuerza el rumor de que se podría decretar en la misma el cierre de la empresa, lo cierto es que la reunión ya estaba programada. "Se van a tratar temas contables", advirtieron a BigBang desde la productora, al tiempo que aclararon: "No tiene nada de extraordinario, ni es la primera que se realiza".

La primera señal de crisis se vivió en el mes de marzo, cuando la productora pagó sólo el 70 por ciento de los sueldos. Por ese entonces, después de un paro del sindicato de actores, las grabaciones de Separadas y El Tigre Verón seguían en marcha. "El plan original era retomar las grabaciones a mediados de abril, algo que efectivamente no sucedió por obvias razones", sostuvieron en su momento desde la productora, al tiempo que explicaron: "Se terminaban los contratos en julio y había que renegociar. Se va a pagar todo, pero no se puede sostener el proyecto lamentablemente. Si no se produce, no se generan ingresos y en esa rueda entramos".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | Suar y Tinelli estuvieron en Casa Rosada: analizaron formas de resucitar la televisión

Cada capítulo de Separadas tenía un costo de producción de cuatro millones de pesos. Es decir que, en promedio, la productora debía desembolsar 80 millones de pesos por mes para llevar adelante la ficción. En abril, la productora solicitó la ayuda del Gobierno e ingresó en el ATP. La deuda se terminó de pagar el último día hábil del mes de abril y al momento los salarios de los trabajadores se encuentran al día. "Se está pagando el 75 por ciento de los sueldos con una productora cerrada y los trabajadores se encuentran en sus casas, por motivos sanitarios", detallaron.

La empresa empleaba 350 personas al momento del inicio de la pandemia, de las cuales 250 son de planta permanente. Los actores de Separadas arreglaron su desvinculación del proyecto. "Se renegociaron los contratos y se les pagó a todos los actores lo que se debía. Firmaron todos, menos Mónica Antonópulos", precisaron desde la productora. El resto del elenco integrado por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Mariano Martínez y Sebastián Estevanez; entre otros, ya no tiene vinculación con la productora.

Se renegociaron los contratos y se les pagó a todos los actores lo que se debía. Firmaron todos, menos Mónica Antonópulos"

Aunque Adrián Suar es la histórica cara visible de la productora (posee el 27 por ciento del paquete accionario), lo cierto es que el principal accionista es el Grupo Clarín, que desde hace un tiempo contempla la viabilidad de la producción de ficción nacional, en relación a los bajos costos de compra de enlatados internacionales para rellenar la grilla de El Trece, con quien la productora tiene un convenio de exclusividad. El Grupo es el principal accionista de la empresa y bajó el pulgar. Si el dueño mayoritario dice: 'Hasta acá', no hay mucho más margen de acción posible para el resto de los ejecutivos.

Leé también | Suspensión de ficciones y falta de pago de sueldos en Pol-ka: cómo sigue el conflicto y la respuesta de la productora

La usina de ficciones que supo ser PolKa en las últimas dos décadas se vio reducida a una tira y un unitario anuales. El año pasado, los números respaldaron a Suar. Argentina, tierra de amor y venganza se convirtió en lo más visto de la pantalla de El Trece. Pero el cuadro de situación cambió con la llegada de la pandemia, que desplomó aún más la pauta publicitaria; a la que se le suma la competencia adicional con las nuevas plataformas de contenidos -como Netflix o Amazon- y la baja general del encendido.