Coppola la vinculó con un hombre "de 60 años" y La China estalló: "Le joden la vida a otros"

Tras cientos de rumores, Eugenia "La China" Suárez y Rusherking confirmaron que su noviazgo había llegado a su fin. La actriz y el cantante comenzaron a dar indicios de que habían iniciado una relación a mediados de mayo del año pasado y, casi un año después, la pareja anunció casi en simultáneo que el romance se terminó. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, fue el mensaje que escribió la ex Casi Ángeles.

Soltera y codiciada por todos, Eugenia tuvo un fin de semana largo a puro relax y se tomó sólo unos segundos para, una vez más, salir desmentir la información que había dado Guillermo Coppola sentado en el piso de Intrusos. "La China cambió juventud por experiencia. Me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, no lo hablo. Es un rumorcito", fueron las palabras que usó el ex representante el lunes, consultado sobre la vida sentimental de la actriz.

En ese momento, Marcela Tauro tomó la palabra y le puso un poco de contexto a los rumores que estarían circulando y que vinculan a la La China con un hombre de "60 años". “Pasó así, nosotros tuvimos un almuerzo por la radio y vino alguien que me dijo ‘¿A que no sabés con quién está saliendo la China?’ Con mi compañera Alejandra Salas empezamos a preguntar como si fuera un enigmático. Y vos, Guillermo, dijiste ’tiene casi 60 años’”, detalló la panelista.

Lejos de desmentirlo, Coppola sentenció: “Cambió juventud por experiencia”. Horas más tarde, harta de que hablan de su vida sentimental, Eugenia acudió a sus redes sociales, desmintió estar en pareja con una persona 30 años mayor que ella y arremetió contra el ex mánager de Maradona. “Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que en el que les encanta poner", escribió.

Y siguió: "Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a la conductora. ¿Cuándo va a ser el día en le que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí en el aire”. Sus seguidores intercedieron y le pidieron a la actriz que contextualice su descargo, por eso agregó: “Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme".

De acuerdo con La China, Coppola sólo atinó a contestarle que, en realidad, no tenía información sobre su vida privada. "Su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’. ¿Así se entiende?”, concluyó furiosa. Cuando comenzó a salir con La China, Rusher venía de una larga relación con María Becerra y ella se había separado de Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio.