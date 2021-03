Cormillot y su esposa esperan un varón: ¡El doctor quiere ponerle el mismo nombre que su perro!

Hace dos semanas, Alberto Cormillot (82) y Estefanía Pasquini confirmaron que estaban esperando su primer hijo juntos. Ahora, la nutricionista mostró la primera ecografía y confirmó que es un varón. Por eso, ya comenzaron el debate pare elegir el nombre. Y ella contó cómo quiere bautiza el doctor a su pequeño de una manera muy graciosa.

Desde las historias de Instagram, Estefanía dio a conocer la primera ecografía. “Este es nuestro bebé sin nombre”, escribió la esposa de Cormillot en el posteo. Y explicó que se encuentran en plena disputa por el nombre del bebé.

Acto seguido, Pasquini hizo una llamativa publicación. En una especie de hilo de historias, la nutrionista adjuntó una foto de su perro, un pequeño can blanco que tiene hace muchos años, y la leyenda: “Este perrito es mío y le puse Emilio porque me encanta”.

Después de eso llegó la dedicatoria para Cormillot, que es el autor de un lío en cuanto a la elección del nombre. Así que se los ve sonrientes a ambos y ella agregó: “Este es mi marido, quien se dio cuenta de que va a ser papá de un nene... Y le quiere poner como a su papá... ¡Que resulta que se llama como mi perro!”.

¿Cómo se llama el pequeño can? Emilio, así es, como el padre de Cormillot, que falleció hace unos años. Como no decidieron qué hacer todavía, Estefanía evaluó una posibilidad desde sus redes sociales. Por eso volvió a compartir otra foto de su perro

“Y acá estoy yo como un bolud* viendo cómo estos dos me quieren cambiar el nombre”, bromeó, con otra imagen del perrito en sus brazos. Pero la cosa no terminó ahí. Pasquini finalizó los posteos con una foto de su gato y agregó: “Yo por suerte zafé y me voy a seguir llamando Felipe”.

Un rato antes, la nutricionista había compartido una foto de su panza y publicó: “Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso sí, Alberto terminó de caer y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto. Así que estamos en búsqueda de nombres”. En breve, ya darán a conocer si, finalmente, eligieron homenajear al padre de Cormillot o si el perrito pudo conservar su nombre.