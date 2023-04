“Cornuda N° 1”: El contundente mensaje de La Tora que alimentó rumores de separación con Nacho

¿Cornuda pero sonriente? En la noche de este jueves Mora, una ex participante de Gran Hermano, compartió una foto de Lucila “la Tora” Villar en donde la trató de la “cornuda N° 1”, motivo que alimentó los rumores de separación con Nacho Castañares. Un dato no menor, es que en las últimas transmisiones que la pareja hizo en stream el finalista le hizo una escena de celos por el actor Gregorio Di Stefano: “Acá te están shipeando con Yeyo”.

En las últimas horas los ex participantes volvieron a ser tendencia en Twitter. Esta vez, preocupa la situación sentimental entre la Tora y Nacho, quienes parecían ser la pareja más querida por sus fans. Sin embargo, algo cambió todo. En sus primeras apariciones luego de salir de la casa, “chuchito” fue consultado por el tipo de vínculo que mantenían y reveló que si bien no eran novios convencionales, existía una relación de respeto.

Por su parte, Lucila fue determinante y afirmó que si bien no necesita un título para describir lo que siente para con Nacho ni la relación que tienen, ella no tenía intención de estar con otras personas, pero que si él sí quería, era un “chau definitivo”. En ese momento, el joven no respondió pero explicó que al haber salido hacía tan poco de la casa, necesitaba acomodarse y conocerse en profundidad.

“De novios no estamos. Yo lo que siempre dije era que la quería conocer afuera de la casa también por una cuestión lógica. La quiero un montón, siento que vamos muy bien pero bueno, eso. Nos tenemos que conocer afuera pero vamos encaminados. Yo la quiero mucho”, manifestó Nacho en A la Barbarossa.

Por otra parte, el finalista también se había pronunciado respecto a las infidelidades y opinó: “No formalizamos, seguimos como fijismo. Estamos compartiendo un montón de cosas. No hay permitidos, es como una dieta estricta. Si ella quiere, está en su derecho de hacerlo. Yo las dietas siempre las hago estrictas, cumplo el régimen”.

No obstante, algunos indicios sobre los celos quedaron claros cuando ambos estaban dentro de la casa. De hecho, en varias oportunidades se la vio a Lucila hacerle “planteos” y miradas a Nacho cuando él jugaba y charlaba con Camila. De la misma forma se la vio hacerlo con Julieta, aunque con el tiempo, y al tener la modelo novio, su relación fue positiva.