"Cornudas totales": el día que Wanda y Zaira escupieron al techo y revelaron sus infidelidades

Corría septiembre del 2017. Por ese entonces, Wanda Nara y Zaira Nara disfrutaban de un excelente presente sentimental con sus respectivas parejas: Mauro Icardi y Jako Von Plessen. La modelo acababa de dar a luz a su primera hija, Malaika; y la empresaria disfrutaba de la llegada de la menor del clan, Isabella.

De paso por la Argentina, Wanda decidió hacerle un favor a su hermana, quien por ese momento quemaba sus primeras armas como conductora en el ciclo Morfi, de la mano de Gerardo Rozón. Ni lento, ni perezoso; el conductor les propuso hacer un "duelo de hermanas" en el que las Nara no titubearon a la hora de revelar infidelidades y secretos de sus relaciones.

"¿Es verdad que de todos los chicos con lo que estuviste Jacko es el que mejor parado está en la vida?", indagó sin filtro Wanda. Con la arenga de sus compañeros de programa, la modelo respondió: "¡No le hagas esa prensa! Voy a mentir, porque no me conviene hacerle esa prensa". Obligada en dar una respuesta concreta, la conductora reconoció: "Sí, es verdad".

Zaira eligió seguir el tono impuesto por su hermana y la mandó al muere. "La primera vez con tu marido (por Mauro Icardi), ¿puede decirse que fue séptima vez en vez de primera vez?", preguntó. "¡No!", respondió de inmediato Wanda, quien en su momento se jactó del gran desempeño sexual del futbolista. "¿Catorceava vez se dice?", retrucó.

"Después tirémonos flores a nosotras, porque estos se van agrandados de acá", arengó Zaira. Sin filtro y fiel a su estilo, la hermana mayor advirtió: "Sí, cornudas totales terminamos después de acá".

"Si tuvieras que elegir una parte del cuerpo de mi marido, ¿cuál elegirías? Las opciones te las doy yo, porque sos capaz de decir: 'Sus ojitos verdes'. ¿Cola, piernas o boca?". Zaira: "Piernas, para que mis sobrinas siempre estén bien arriba y él siga goleando".

Zaira aprovechó la oportunidad para hablar de la relación que su hermana aseguró haber tenido con Diego Maradona al comienzo de su carrera. "¿Alguna vez te pusiste el boxer de un jugador de fútbol muy importante de Argentina?". "Ah, te pusiste picante", resistió Wanda, aunque reconoció: "La verdad es que no".

"Ah, nos engañaste como unos perejiles", reforzó Zaira. "No estoy mintiendo, si querés lo explico. Había un evento en una pileta y ropa que mandó una marca. Yo no tenía traje de baño y me tiré con un bóxer a la pileta. Nunca me imaginé que afuera había un montón de camarógrafos. ¡No lo dije porque no me lo iban a creer!".

Zaira: "Pico".

"¿Por qué dijiste 'Menos mal que no me casé? Me cagaste un vestido de dos mil dólares que tenía para ponerme". Zaira: "¿Dos mil dólares? Con eso pagabas mi casamiento".

Acorralada por su hermana, Zaira recordó el día en el que anunció por Twitter que no iba a casarse con el uruguayo. "Estábamos con mis amigas en Pinamar. Y Tania, una de mis amigas, me dijo: '¿Sabés qué? Después vas a mirar para atrás y vas a decir menos mal que no me casé'". Wanda la interrumpió y sumó: "Cabe aclarar que estábamos todos viendo cómo lo anunciaba, tirando frases y Zaira lo tiró sin consultarle a nadie".

"Fui en el auto a Pinamar con mis amigas. Wanda salió con su marido atrás de mi auto", recordó Zaira. "Es que dije: 'Esta se va a suicidar tipo Alfonsina en el mar'", sumó Wanda. "¿En serio pensaste eso?", se preguntó sorprendida la modelo. "Sí, obvio. Se suspendió el casamiento, sabía la razón, pero la prensa iba a inflarlo todo. Capaz se deprime, qué se yo. Por eso me fui atrás con el auto".

Después de muchos años, Zaira reveló el momento en el que tomó la decisión de separarse de Forlán. "Estaba en Miami de vacaciones. Vi un mensaje en WhatsApp que no me gustó. De una fiestita. Se lo conté a mi hermana. Me acuerdo que estaba en la habitación y le mandé el mensaje con lo que había leído. Le dije: 'No me caso, porque acabo de leer algo'. Al día siguiente era el bautismo de Constantino y fui con mi pareja de ese momento".

"En ese momento mi papá me bancó y me dijo: 'Separate'. Era el bautismo abajo y estábamos todos arriba viendo si me separaba o no me separaba. El susodicho (por Forlán) estaba abajo sin saber nada. Lo acompañe a Uruguay. Dejé el anillo en su valija, me volví a Buenos Aires y nunca más me vio", cerró.

Zaira no titubeó y le preguntó a su hermana en vivo si alguna vez había sido infiel. Estallada de risa, Wanda respondió: "Se fueron a la mierda los códigos acá". Después de muchos idas y vueltas, la manager reconoció: "Sí, pero vos también (fuiste infiel). Así que callate".

"¿Aceptaste alguna infidelidad?". Wanda: "Ay, qué difícil. No acepté, pero las dejé pasar por circunstancias".

"¿Lo volverías a hacer?". Wanda: "No".

El día que Zaira se pisó y deschavó la infidelidad de Wanda a Maxi

Todo comenzó cuando Zaira le preguntó: “¿Te pasó alguna vez estando en pareja con alguna persona rubia de pelo largo que de repente venga alguien a tomar mate, lo mires y digas yo me estoy comiendo esto y existe esto?”.

Wanda, filosa, respondió con un duro contraataque en el que reveló que la relación con su actual pareja, Jako Von Plassen, había coincidido con la que tuvo con Pico Mónaco: “¿Es verdad que cuando estaba en los torneos de tenis había olor a caballo en la cama cuando volvía?”.

El momento en el que Zaira confirmó la “icardeada”