Coronavirus en los medios: del positivo de Vilouta y Gustavo López, al de Goycochea

La pandemia del coronavirus (Covid-19) empieza a golpear fuerte a los medios de comunicación. Primero fue el caso de Telefe, en donde poco a poco se empezó a conocer que diferentes periodistas, conductores, camarógrafos, productores y técnicos dieron positivo, incluso cuando en algunos casos desde la conducción del canal optaron por “demorar” el anuncio de los mismos. Ahora, en las últimas semanas, la preocupación comenzó a girar en torno a todo el grupo UNO que contiene entre otros al canal América, la señal A24 y radio La Red.

En las últimas horas se confirmó la noticia de que el periodista deportivo Paulo Vilouta dio positivo de coronavirus. “Estoy asintomático, así que, gracias a Dios, por ahora todo bien. Ya empiezo a contar los días. Ojalá que lo siga llevando así, sin problemas. Lamentablemente me tocó a mí también”.

Por lo pronto, hoy salió al aire vía Zoom en Vivo el domingo, el noticiero que conduce junto a Carolina Losada por A24, y el lunes hará lo propio en Intratables, por América, para contar cómo está transitando este momento tan delicado. Después, la idea es tomarse un descanso y recuperarse de la mejor manera mientras continúa con el aislamiento.

“Esto es día a día. Primero haremos eso y después veremos. Cuando les tocó a Ale Fantino y Edu Feinmann, por ejemplo, pararon. Porque es como que uno no está al cien por ciento. Pero por lo menos quiero salir al aire estos días para contarles cómo estoy a mis compañeros y a la gente”, contó Vilouta en declaraciones a Infobae.

En el canal, según pudo saber este medio, rastrearon su contagio directamente al también periodista deportivo Gustavo López, con el cual comparte el programa “Un buen momento” por radio La Red. A ellos se le sumó una periodista que trabaja los fines de semana tanto en A24 como en La Red cuyo nombre no trascendió. Sin embargo ya trascendió de quién se trata pero, por respeto a la persona que no lo hizo público aun, no se dirá quién es.

De esta forma Vilouta se convirtió en el único periodista de ese grupo que se contagió de un colega de trabajo. Es que luego del positivo de Feinmann el canal tomó la decisión de hisopear a todos los que tienen contacto diario con él y en cada uno de los casos el resultado dio negativo.

El exarquero del seleccionado argentino Sergio Goycochea confirmó que dio positivo de coronavirus, luego de recibir los resultados de un hisopado que se hizo por control. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el exfutbolista de 56 años dio a conocer su contagio y advirtió que fue dentro de su grupo de trabajo. Goyco forma parte del equipo de "La Oral Deportiva", en Radio Rivadavia, y de "Todos estamos conectados", en la TV Pública.

En su publicación, quien fuera figura en el Mundial de Italia 90 dejó un mensaje contando lo sucedido: "Quiero contarles que hubo un positivo dentro de mi grupo de trabajo, tuvimos que hacer los controles necesarios, me hice el hisopado ayer y me dio positivo", reveló.

También agregó que se encuentra bien de salud: "Estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma, todo bárbaro, quería compartir esto con ustedes". Por último Goycochea también le dejó un mensaje a sus seguidores:"a cuidarse, a quedarse en casa, como voy a hacer durante los próximos 15 días trabajando en casa".