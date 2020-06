Coronavivos: los famosos que violaron la cuarentena a la vista de todos

La cuarentena en la Argentina rige ya hace más de tres meses en todo el territorio. Si bien hay algunas excepciones y horarios para hacer deterninadas actividades -dependiendo de la provincia-, en estos más de 90 días se vivieron diferentes episodios de personalidades que violaron el aislamiento obligatorio.

Uno de los últimos casos que encendió la polémica fue el de Juanita Viale que confesó al aire el sábado por la noche que suele violar una vez por semana la cuarentena para tener sexo con su novio. En el medio del programa, en el que estaban invitados Oscar “Negro” Oro, Eduardo Feimann, Baby Etchecopar y Fernando Carnota, a la nieta de la Chiqui le preguntaron por su relación con su novio. “¿Se ven con Agus de vez en cuando?”, le preguntó el Negro Oro.

“Sí, obvio”, respondió Juanita con una mirada socarrona para luego añadir que una vez por semana se ven con su novio. Ninguno en la mesa se percató de que la nieta de Mirtha estaba confesando un delito. "¿Cada cuánto se ven?", indagó el Negro Oro. "Y... nos vemos una vez por semana. Pero la pandemia a veces es compleja", se quejó.

Unas semanas antes se conoció también el caso de Susana Giménez, que abandonó el país para irse a una de sus mansiones en Punta del Este. El vuelo fue autorizado por la ANAC el día viernes, 22 de mayo, bajo la consigna de traslado de “dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay”. Al llegar al territorio charrúa, a la diva no la dejaron descender del avión hasta que mostró el certificado que obtuvo.

Pero la paradoja es que la diva ahora quiere volver a la Argentina luego de un accidente doméstico en el que se cayó y se dislocó el codo debido a que no esta conforme con el tratamiento médico que recibe en el país vecino.

Otro caso testigo fue el de Marley con la comediante Lizy Tagliani (que la semana pasada dio positivo de coronavirus). Es que el conductor fue a entrevistarla para su programa de fin de semana, pero todo se desarrolló en la casa de Lizy y no en un estudio de televisión. Por ese motivo se generó un fuerte revuelo en el barrio privado en donde vive la también conductora, debido a que allí se acordó un fuerte operativo de seguridad.

Uno de los casos más conocidos fue el del conductor Marcelo Tinelli, que en la semana que se decretó la cuarentena se fue con toda su familia a la casa que tiene en Esquel, provincia de Chubut. Con las rutas exclusivamente habilitadas para personal esencial y sin la posibilidad de tomar un vuelo de línea debido a que también estaban clausurados, Tinelli contrató un jet privado para ir junto a su pareja e hijos.

Pero estos dos casos, por ahora, no tuvieron sanción alguna. No fue el caso del ex tenista, Gastón Gaudio, y el productor Sebastián Ortega. Ambos estaban “paseando” por el barrio porteño de Recoleta a mediados de abril, cuando al notar la presencia de efectivos policiales intentaron volver sobre sus pasos. “No pudieron justificar su permanencia, por lo que se les efectuó la notificación en la vía pública del artículo 205 C.P”, indicaron fuentes policiales sobre el hecho que tuvo lugar este domingo 19 de abril a las 17 horas.

Intervino personal de la comisaría 2A de la Policía de la Ciudad. Los oficiales les hicieron firmar a los involucrados un acta en la que se dejó constancia de lo sucedido. Ortega aceptó el procedimiento, mientras Gaudio se declaró en rebeldia. Como consecuencia del hecho fueron citados a indagatoria.

Otro de los que fue demorado en su momento fue el youtuber Yao Cabrera. El joven uruguayo de 25 años fue interceptado por los servidores públicos del destacamento de Villa La Ñata en el cruce de Italia y la ruta provincial 27, en el norte del conurbano provincial. Según informaron los voceros de los tribunales federales de San Isidro, el polémico youtuber se movilizaba a bordo de un Audi A5 blanco, sin tener la habilitación de circulación correspondiente para desplazarse. Yao se defendió declarando que tenía que movilizarse para ir a buscar unos lentes de contacto, aunque no pudo justificarlo con documentación válida. Ahora la causa está en manos del doctor Federico Díaz, del Juzgado Federal N° 1 del departamento de San Isidro.

Lo mismo le pasó a Alex Caniggia,que fue demorado durante la primera semana del aislamiento en el peaje de Hudson de la autopista Buenos Aires - La Plata. Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina le labraron un acta en el mencionado peaje, en el partido bonaerense de Berazategui, debido a que incumplió la cuarentena al circular a bordo de un Fiat 500 con su pareja, sin la debida autorización. Al buscar los antecedentes, los gendarmes observaron que el día anterior había sucedido exactamente lo mismo con el hijo del ex futbolista.

¿Se acuerdan del chanchogate del verano? Bueno el empresario protagonista, Federico Álvarez Castillo, fue nuevamente noticia cuando violó la cuarentena para “juntarse a jugar al paddle” con sus amigos. El partido no llegó a concretarse porque los efectivos de seguridad de country en donde vive tomaron cartas en el asunto.