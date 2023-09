Coscu contra todas: se la picó a Lali, Nicky Nicole, La Joaqui y María Becerra; pero J Rei se le plantó

El streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, tiene una carrera hecha en base a las amistades en el ambiente de la música local y sus coloridas artistas. Ahora realizó un ranking sobre cuáles, según su punto de vista, eran las mejores cantantes argentinas del momento, y el orden que armó, le abrió muchos frentes de batalla. Tras eso, tuvo un descargo a partir de las críticas que recibió por meterse con algunas de las mujeres más importantes. Y así se ganó la amenazante reacción de J Rei, el novio de María Becerra.

"Hay tanto ego en la escena, que no se puede hablar nada. Todo el mundo tiene ganas de decirte lo que quiere decirte, pero no te quiere escuchar", fue una de las primeras frases que tiró Coscu en su video titulado: "Al final son todos caretas". "Me la tragué durante mucho tiempo, pero ya no tengo ganas de comerme ese garrón", sintetizó.

"De la primera persona que voy a hablar es de María Becerra: mi artista favorita. Una persona de la que me encantaron el 90 por ciento de sus temas", precisó sobre la primera de las chicas apuntadas. "Canta bien, escribe bien, rapea bien, actúa bien", enumeró sobre ella. "Dije una frase desafortunada que para mí no lo fue: esta barra quién te la escribió, mirando a la cámara, sabiendo que era un chiste, y donde si me conocés no te lo tomás a mal, al menos que tengas ganas", afirmó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Quien respondió a estas expresiones fue el novio de Becerra. J Rei subió una historia en la que escribió: "Buen día. Recuerden que al que le gusta el durazno, tiene que saber aguantar la pelusa". La frase y la publicación en sí, fue interpretada por la mirada de las redes sociales como una amenaza directa del cantante.

Lo cierto es que de las tres mujeres que nombró en forma crítica Coscu, "María es la persona que más" banca. "Está todo piola, se enojó conmigo y no pude hablarle porque me lee los mensajes. ¿Yo dije una frase desafortunada? Vuelvo a pedir perdón, pero ni a palos quería ofenderte", expresó.

"Lali Espósito se sube al tren del odio y se siente atacada por ser mujer, cuando no le dije nada. Hice un ranking de las mejores artistas porque me lo preguntaron en una historia de Instagram. Cuando hice el top cinco de artistas masculinos no tuve ningún problema, ninguno de los pibes me dijo nada. Hago lo mismo con las mujeres y se enojan", explicó Coscu. "Lali no estaba en el top porque para mí personalmente todavía no lo está", agregó.

"Me habló y me dijo que soy un gil y cuando le respondí, ignorado. Está todo piola, jugamos al fútbol en Qatar y después nada. Cuando lo más importante es que no haya caretaja en la escena. Si tenés algo para decir, lo decís, y después me escuchás", sintetizó sobre sus problemas con Espósito.

"Nicky Nicole se ha enojado porque no me gustó un tema. El que suenan los truenos, me gustó, pero tiene una parte que está pitcheada, que parece que canta una ardillita, y no me gustó", explicó sobre su revés con la novia de Peso Pluma. "No me quiso ni saludar, después lo hizo de forma forzada, pero ahí no termina", añadió.

Coscu justamente apuntó a que se rio de la frase "sos bebé" del cantante mexicano. "Él dice sos bebé y nos hace cagar de risa a todos porque acá en Argentina nadie dice sos bebé. Es medio raro, la palabra, la frase y yo no me puedo reír porque soy de la escena, soy un tipo serio, no me puedo reír del ‘sos bebé'. Si te ofendió te pedí disculpas, ok. No las aceptaste porque ni la leíste ni te importó", continuó.

"A mí lo que me sorprende es que una persona que conocés hace cuatro años, se va a las nubes se pega con todo, está re pegada y se olvida de todo, no sos nadie. Eso es caretaje", cerró el streamer sobre Nicole.

La pelea con La Joaqui estuvo vinculada a supuestas críticas que Coscu brindó contra ella y su capacidad para ser parte del jurado de Got talent. "Ella sintió o pensó o le dijeron que yo había hecho historias en contra de ‘Got Talent Argentina’ porque para mí ella no puede ser jurado", detalló. "Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes: ‘Por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas) que un hombre puede tener; sos un mala leche’ y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella", sumó.

"Nunca fue con vos y saltaste y me batiste todas las que pensabas de mí, porque ya las pensabas. Nunca me las dijiste porque estaba todo piola y te convenía que estuviera todo piola conmigo. Así es últimamente esta escena", cuestionó el streamer. "Si yo soy un gil, se hubieran dado cuenta antes de pedir reacciones, colaborar y venir acá a hacer stream. En pandemia éramos todos unos capos, ¿y ahora qué, somos todos unos giles?", había dicho previamente.

"Siento que hay un montón de gente esperando tomarse mal lo que digo yo. Siento que me pasó lo mismo con las tres", confesó Coscu. Vale recordar que Di Salvo fue el streamer boxeador que venció al chileno Germán Garmendia a mediados de año.

Al mismo tiempo, una denuncia complicada pesa sobre él, la que fue realizada por el cantante Néstor En Bloque, quien respondió un tuit de él en el cual pedía disculpas por si había ofendido a alguien con sus reacciones. "A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan solo 17 años, sos un degenerado y quédate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. No me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte", expuso el cumbiero.