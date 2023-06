Coscu la ninguneó y Becerra lo liquidó: "Como es bueno cree que lo escribió un hombre”

De la noche a la mañana, en un parpadeo y a base de mucho esfuerzo, María Becerra logró cambiar las críticas por elogios. Los murmullos que recibió en aquel video en vivo donde se la veía desafinando quedaron en el pasado y hoy puede decir con orgullo que es una de las grandes referentes de la música en el país. Incluso, la artista viene de lanzar su nueva canción y videoclip "Corazón Vacío" que ya suma 12 millones de reproducciones en siete días.

Pero si bien hoy su buen presente la tienen en la cresta de la ola, a "La nena de Argentina" no se le caen los anillos y se mete en el barro sin dudarlo en su afán por defender su laburo. O al menos esto hizo en las últimas horas cuando salió a responderle a Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, quien la puso en duda como la autora original de una de las líneas de su hit “Corazón Vacío”.

El famosos youtuber, que también supo estar enfrentado a Tiago PZK al sentirse "traicionado" por él, lanzó una frase que la artista no toleró. “Reconozcamos que esa barra la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuentes... ¿María escribe buenas barras o fue FMK? Nos responderá ella si preguntamos abiertamente quién escribió ese ‘barrón’. ¿Lo escribiste vos? ¡No mientas, no mientas! Lo escribiste vos, sos buenísima. Y si no, también”, lanzó el influencer.

Claro está, el streamer no esperaba que la cantante respondiera a semejante ninguneada. “Contestó públicamente porque que preguntó si la barra ‘yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo”, manifestó Becerra en un extenso tuit cargado de bronca.

Y completó: “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”. Para aquellos que no lo saben, aunque quizás se trata de un dato menor, Coscu supo mantener una relación Belén “la chilena” Negri. ex concubina de Becerra y cuya relación no pasa por su mejor momento.

A través de un vivo en su cuenta de Instagram, la cantante quilmeña había generado un verdadero revuelo en las redes sociales al hablar de su actual relación con "la chilena” Belu.“De repente se cruza una amiga en tu vida pinta irnos a vivir juntas. Vivimos un año juntas, después cada una se va por su lado. Voy a vivir con mi pareja o son las vueltas de la vida y los ciclos. No siempre es porque hubo un problema o un problema”, había afirmado Becerra en su transmisión.

Cabe recordar que Maria y Belén fueron íntimas amigas cuando la integrante del soundtrack de Rápido y Furiosos estaba en pareja con Rusherking. Ambas se hicieron virales en reiteradas ocasiones por las transmisiones que hacían en stream y por el contenido que ponían en el mismo. Sin embargo, La Chilena atravesó un escandaloso momento en los últimos meses, y por los que decidió resguardarse un poco de las redes sociales.

Recordemos que Belén terminó su relación con Coscu por sus comportamientos. Desde que la pareja terminó, Coscu comenzó a entablar un vínculo más cercano con todos los traperos y cantantes que están en su momento de fama. Entre ellos, Tiago PZK. Pero como dijo Tini, todo lo que empieza termina. Amistades, relaciones y noviazgos.

Desde el último año, la Chilena comenzó a salir con Tiago, con quien ya son novios oficiales y hasta comparten la cotidianidad. Sin embargo, desde que dieron a conocer su relación, Coscu habló en sus redes sociales y manifestó su enojo, ya que tildó al cantante de “sin códigos”. “Quizás la vida no coincide más. Quizás uno tiene diferentes proyecciones. Es normal. No piensen que hay una rivalidad. De hecho la vi hace poco y fue re lindo”, había dicho Becerra.

Lo cierto es que Coscu, debido al "hate" que recibió por las falsas acusaciones para con "La nena de Argentina", se disculpó y compartió un descargo a través de las redes. “Mis reacciones han llegado a un punto, donde cualquier cosa se puede malinterpretar o sacar de contexto y parece que estoy tratando de descalificar o atentar contra la carrera de un artista. Cuando el propósito de las reacciones y lo que las convirtió en lo que son, siempre fue todo lo contrario”, arrancó diciendo.

Y sentenció: "Si he ofendido a algún artista con una reacción, les pido sinceramente disculpas. No saben lo difícil que es transmitir en vivo durante horas todos los días y recibir solicitudes constantes del chat para escuchar una canción. Nunca fue mi intención, y quiero disculparme por todas mis reacciones en este tweet”.