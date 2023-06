Cosméticos, alimentos y bebidas: cómo hizo y cuánto le salió a Wanda instalar su negocio en EEUU

Carlos Bisio es abogado y, junto a Daiana Guastella, es el fundador de FastForward, una agencia de registros y revisión de etiquetado de productos que asesora a empresas latinoamericanas a comenzar a comercializar sus productos en Estados Unidos, un mercado altamente competitivo y regulado. Con sede en Miami, la empresa provee toda la asistencia necesaria para cumplir con los lineamientos de cada organismo estatal. "Somos Argentina, somos los dos abogados y estamos viviendo allí hace unos seis años ya", le cuenta Carlos a BigBang sobre esta empresa que le permitió a, nada más ni nada menos que, Wanda Nara instalar su negocio en Miami.

Según le contó el fundador a este sitio, él y Daiana se conocieron en la facultad de Derecho, en Buenos Aires. "Ella trabajaba en un estudio muy grande en Buenos Aires, yo tenía mi propio estudio, empecé a asesorar a muchas empresas de tecnología, productoras de alimentos y demás, como abogado en Argentina, y muchos empezaron a consultarme sobre esta idea de expandirse", explicó.

Y siguió: "Después de mucho conversarlo con Daiana, decidimos empezar a hacer lo que yo hacía desde Argentina hasta que tomamos la decisión de venirnos a Estados Unidos. No fue por necesidad, digamos, sino que fue una presencia, que era necesaria tener acá el suelo americano, y como es lo único que conocíamos, básicamente, en ese momento era Miami. Decidimos probar suerte por acá".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde su fundación en 2016, FastForward ha logrado ayudar a miles de compañías a comenzar, desarrollar y consolidar su negocio en Estados Unidos. En la actualidad, han llegado con sus operaciones a México y tienen planes de expansión a Bogotá y Barcelona. Bisio dice que tiene variedad de clientes -tiene una cartera de más de 3000-, tanto de tamaño como de industria, pero destaca que la más llamativa es, sin dudas, Wanda Nara Cosmetics.

En diciembre del año 2021, Wanda Nara comenzó a estar nuevamente en boca de todos y no sólo por aquel escándalo que protagonizó junto a su marido Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez por el affaire en París, sino porque había comenzado a cobrar la misma relevancia que hacía muchos años atrás, cuando era una incipiente vedette de la Argentina.

Por aquella época, la mediática regresaba al país con un sólo objetivo: mostrar su rol de empresaria. De hecho, en aquel momento inauguró su local de maquillajes (acompañada por su hermana Zaira) llamado Wanda Nara Cosmetics. El mismo sigue ubicado en el Shopping Abasto (ya se amplió a otros lugares como el Alto Avellaneda), donde brindó una conferencia de prensa y dijo: “Es un sueño hecho realidad”.

En aquel momento, al ser consultada sobre su vuelta al país después de mucho tiempo, Wanda afirmaba que para ella era "súper emocionante estar en Argentina y poder cumplir el sueño de abrir un local en el país": "Para mí volver al país es estar en casa otra vez. Para mí aterrizar en Ezeiza es llegar a casa. Y trato de inculcarle a mis hijos eso que siento yo cuando llego acá y eso se puede ver en ellos. Eso me emociona".

Hoy aquel comercio de maquillaje y otros productos se instaló en Estados Unidos, gracias a la colaboración de una agencia de registros y revisión de etiquetado de productos que asesora a empresas latinoamericanas a comenzar a comercializar sus productos en el país del norte, un "mercado altamente competitivo y regulado". ¿Cuánto cuesta exportar a Estados Unidos? entre los US$ 1000 y US$ 5000, aunque a la ex vedette le costó un poco menos.

De acuerdo con el abogado, Wanda Nara empezó por Miami y sólo vende a través de tienda online. Incluso, destacó que casi todos sus clientes arrancan así porque, para ese tipo de productos, es lo mejor, sobre todo por la competencia que hay en ese rubro. "Realmente la popularidad de Wanda al FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) no le importa eso. Facilita lo que sería las ventas y la exposición que puede tener", manifestó.

Y continuó: "Porque, obviamente, estamos hablando en el clóset que tiene no sé si catorce o quince millones de servidores, y obviamente la exposición, y el compartir un enlace a una tienda de Amazon de Wanda lo que hace que se llene de visitar cada vez que hace una historia. Básicamente es eso, pero realmente no, la popularidad no es un factor influyente. A la FDA le interesa muy poco y probablemente ni siquiera sepa quiénes son los que nosotros estamos registrando".

Miami es, justamente, la puerta de entrada para gran parte de estas empresas, especialmente para aquellas que arriban vía aérea con productos pequeños. En ese sentido, Bisio explicó que los argentinos ven en Estados Unidos un un mercado potencial. "(Los productos argentinos) se buscan bastante, y los precios son competitivos. Si encontrás un producto similar en Amazon, quizás el producto argentino sale dos o tres dólares menos", detalló.

Y explayó: "Y en un valor de rango de diez a quince dólares, tres dólares se siente. Y la calidad buena, entonces, el consumidor cuando empieza y prueba un producto y le gusta, se casa". En su sitio web, FastForward describe su misión de brindar “el apoyo necesario para que tu empresa pueda comenzar, desarrollarse, consolidarse”. Además, aseguran conocer “los atajos para acompañarlo a introducir su empresa en el más grande mercado del mundo de forma fácil, rápida y segura”

Algunos de los clientes que confiaron en Fast Forward son: Amazon; Wanda Nara Cosmetics; Grupo SanFer; RPB (Jugos Baggio); The Glow Factor; Caviahue Cosmeticos; Noly y Zutt Protect, entre otros, pero consultados sobre los productos argentinos más populares en Estados Unidos, Bisio contestó: "La cima está compartida entre lo que serían manufactura de alimento, ya sea de alimentos listos para consumir o alimentos congelados, y bebidas alcohólicas".

En ese sentido, explicó que esa competencia, a su vez, es disputada por los cosméticos. "Hay muchas cervezas, tequila, mezcal, bebidas que quieren incursionar acá en el mercado y después ya viene en un tercer y cuarto plano, lo que sería la industria de los medicamentos y de los dispositivos médicos.

Para quien decida embarcarse en la tarea de comercializar sus productos en Estados Unidos, hay ciertos desafíos a considerar. Consultado sobre los requisitos que se le piden a una empresa Argentina en Estados Unidos para instalarse allá, Bisio sostuvo que depende del rubro, aunque aclaró: "En líneas generales te piden que tengas conformada la empresa en tu país de origen, te piden que cumplas con buenas prácticas de manufactura, esto es evitar lo que sería contaminación del producto, ver en qué forma lo estás almacenando actualmente, qué cumpla con los estándares de seguridad que tiene la FDA, que, por suerte, con respecto a Argentina, hay como un equilibrio entre los lineamientos", concluyó.