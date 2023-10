Coti le pidió disculpas a Zaira tras su derrape en vivo y Tinelli se burló de ella: "Me parece increíble"

El nuevo escándalo que se dio en el Bailando 2023 el último miércoles, cuando Constanza "Coti" Romero lanzó en vivo que Zaira y Wanda Nara "están acá por chupar pitos", y que generó la renuncia al streaming de la ex La Peña de Morfi, ya tiene sus primeros rebotes. Es que la correntina le pidió disculpas en vivo este jueves y volvió a aclarar que esas eran palabras de Charlotte Caniggia, aunque Marcelo Tinelli cuestionó a la modelo por su "exagerada" reacción.

"Quiero pedir disculpas por algo que pasó anoche", comenzó a decir Coti. "Quiero disculparme con Zaira. Lo que yo dije no fue mi pensamiento. Simplemente me cansé de Charlotte que me venía diciendo 'falsa', y sin embargo, no fui yo la que la quemé. Me lo venía guardando. Y llegó un punto en el que, incluso le mandé chats, capturas, para que ella sepa que yo no fui la que la quemó. Pero me venía tirando la mala y dije: 'Listo, me cansé y lo voy a contar'. Y creo que estuve mal porque no es mi pensamiento. Pero afecté a una persona con la que compartía el streaming, que es una mujer hermosa", se disculpó.

Allí fue que Tinelli preguntó si había dicho que "compartía" porque ella viene más, desconociendo la renuncia de Zaira. "Ah, no sabía", expresó antes de leer el tuit con el cual Zaira informaba su decisión. "A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa 'Bailando por un sueño'. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa", escribió Nara.

Ante la supuesta sorpresa del conductor, este le preguntó a Ángel de Brito si sabía algo del tema, teniendo en cuenta su posición al frente de LAM. "Me enteré por el tuit porque a ninguno nos escribió Zaira. Me parece un poco una sobrerreacción a lo que diga un participante, o un chico que está ahí arriba", opinó. "Perdón, ¿esto es por lo de los pitos que dijeron ayer?", quiso saber Marcelo. "Claro, por chupapito", agregó su par. "Vos dijiste que Wanda y Zaira, las dos están acá por chupar pitos. Y me pidió a mí que lo diga porque ella me dijo que yo decía todo y no me callaba", había dicho Coti a Charlotte.

"Pero perdón, ¿es verdad que un chiste como ese lleva a esto? La verdad que me parece increíble tomar en serio una cosa que se dijo ayer acá, es como que... no puedo creer que eso sea en serio. Por ahí no durmió bien. Me parece tremendo decir eso. La queremos mucho a Zaira, me parece una mujer divina", lanzó Tinelli.

"Hace cualquier chiste, puede hacer chistes míos y decir que me como lo que quieran. No me parece que este programa lleve a decir esto. ¿Injuriado? Si hubiera que sacar un comunicado por las cosas que se le dicen a cada uno de los que están acá, que habitualmente es un programa en el que nos reímos y nos divertimos, pero bajo ningún aspecto se le faltó el respeto", protestó Tinelli. "Fue un chiste. Me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todos permanentemente. Esto nos toca a todos. Es una norma del programa. La verdad que me parece rarísimo", agregó.

Carolina "Pampita" Ardohain, desde su rol de jurado, preguntó por qué Zaira no se enojó con Charlotte, que fue la persona que ideó la frase que tanto le molestó. "Creo que lo puso como generalizado. No creo que sea completamente para mí. Yo le pedí disculpas al privado, pero también me gustaría hacerlo acá por lo que pasó ayer", afirmó Coti.

"Me cansé también un poco de la gente falsa, porque Charlotte viene acá y dice: 'yo digo todo', pero sin embargo ese día me estaba pidiendo a mí que lo diga, y yo le dije: 'yo no pienso eso, ¿cómo voy a decir una cosa así?'. Entonces vengo acá y me canso y lo digo,¿por qué no lo voy a decir? Yo soy una persona que, a veces está mal, pero digo todo lo que pienso", señaló en su defensa.

En ese momento otro jurado se animó a hablar sobre el escándalo de la semana en el reality, Marcelo Polino. "Aceptemos que le pueda molestar a una persona que es pública, que en la pista más famosa del país digan que llegó donde llegó por hacerle sexo oral a la gente. Hay que ponerse en el lugar del otro, más allá de que sea una broma y que nos riamos todos", reflexionó. "Yo a Zaira le pido disculpas porque yo tendría que haberle dicho algo a Charlotte. Yo siento que tendría que haberle hecho un comentario. No me parece bien que alguien se pare alegremente a ver cuántos pitos chupó una para ver dónde está. Me parece que eso atrasa. Y le pido disculpas en nombre personal", manifestó.

Ante tantas aclaraciones y pedidos de disculpas cruzados, Tinelli volvió a tomar la posta para remarcar su postura. "Yo ayer sentí que no necesitaba pedirle disculpas porque son amigas y entienden el juego. Más ellas dos, justamente. Además las conozco y se ríen permanentemente de cosas que se dicen. Son mis amigas, las conozco, nos divertimos, nos cagamos de risa, decimos cualquier boludez siempre. Me pareció demasiado. Yo lo tomé como un chiste, pero evidentemente Zaira no lo tomó así", reconoció.

"Por eso quiero pedir disculpas", retomó la correntina. "Y también me doy cuenta de que a la gente les molestan mucho las mujeres que hablan. Soy una persona que no me voy a callar nunca, y así me tenga que defender contra el Presidente, lo voy a hacer. Porque soy una persona que no me cayo nada, y capaz que a la gente le molesta eso. Me acuerdo que a Yanina Latorre la mataban y yo siempre la admiré y dije: 'Es una mujer que no se calla nada, yo quiero ser así'", se comparó.

"Yo no voy a ser sumisa. Y espero que se empiecen a acostumbrar, porque espero que las mujeres empiecen a levantarse un poquito más y a decir: 'Yo no me voy a callar nada'", aseguró Coti. "Vos no sos de callarte, evidentemente", dijo en su apoyo Tinelli. "Hay cosas que hay que pensarlas un poquito antes de decirlas. Admito que soy muy impulsiva. Pero bueno, hay veces que también me canso. Soy humana y me puede pasar que me canse una actitud y mande a la mierda. Después me arrepiento, pero eso es lo que me hace ser yo. Soy así", concluyó la correntina.