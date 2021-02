Coti Sorokin habló como nunca de Cande Tinelli: la relación y el cuello tatuado de negro

El comediante Jey Mammón invitó al cantante Coti Sorokin a su programa, Los Mammones (América TV) y como no podía ser de otra forma buscó sacarle información sobre la relación que comenzó con una de las hijas de Marcelo Tinelli, Candelaria. “Che escuchame, ¿a ella ya le escribiste alguna canción?”, le preguntó sin nombrar a Cande. Y Coti aunque al principio se mostró reacio después no tuvo reparos en reconocer: “Un montón le escribí”.

Sabiendo que no iba a poder indagar más sobre el tema sentimental, Mammón decidió pedirle a Coti que recordara su anécdota junto a Lionel Messi. “Me salvó de una gira que se iba a interrumpir. Yo ya venía lesionado de una rodilla. Y en un concierto en Barcelona, con la pierna izquierda absolutamente debilitada, me torcí el tobillo y me esguincé. Y me salvó porque me mandó a su fisioterapeuta, me infiltraron y me hicieron un montón de cosas para que pudiera seguir el tour a día siguiente”, contó.

Y luego agregó: “En realidad, él me había invitado a un partido después del concierto ese, al que yo no pude ir porque me lesioné en el escenario, y por eso al otro día me mandó el teléfono de su fisio. Me mandó la camiseta firmada con el teléfono de su fisio. Y, al día de hoy, sigo siendo amigo de Juanjo, su fisio, que fue el que me salvó”. ¿Si con Lionel sigue hablando? “Cada tanto”, dijo Sorokin restándole importancia al tema.

Después, Coti se sometió a un cuestionario de preguntas picantes a las que tenía que responder con paletas por “sí o no”. Y sorprendió al contar que no le saldría de garante a Diego Torres, con quien años atrás mantuvo un conflicto por la autoría del tema Color Esperanza. También reconoció que se consideraba mejor compositor que cantante. Y fue terminante al asegurar que no sería jurando del Cantando, programa perteneciente a la productora de su actual suegro, pero que sí se tatuaría el cuello de negro como su novia.