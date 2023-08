"Creamos este monstruo y lo subestimamos": Malena Sánchez habló de Milei y lo comparó con Hitler

“Frágiles”, la serie que tuvo su avant premiere esta semana, promete ser un exitazo. Un thriller oscuro y atrapante que entrecruza una misteriosa secta siniestra que, disfrazada de buenas intenciones tiene en realidad un oscuro secreto: la muerte de algunas de las integrantes de la comunidad. La serie se desarrolla en 8 capítulos que podrán verse desde la plataforma Flow desde el 31 de agosto.

Y el reparto es genial: Luciano Cáseres, Carla Quevedo, Malena Sánchez, Ludovico Di Santo, Andrés Gil, Rafael Spregelburd y Ana Celentano. Es Carla Quevedo interpretando el papel de Olivia, la asistente de un importante fiscal español la encargada de llevar a la Justicia el caso de su madre desaparecida. En el papel de esa madre está Malena Sánchez,que muy amorosamente se acercó a charlar con BigBang.

Entre otras infidencias, le contó a este portal que (spoiler alert) la primera escena en la que se la ve arrojándose desde un acantilado no era ella, sino ¡Una doble de riesgo! Lo cierto es que la mismísima Malena insistió para ser ella quien hiciera la peligrosísima escena, aunque no la dejaron. El rodaje que se logró en muy pocos meses tuvo algunas complicaciones porque se eligieron locaciones muy alejadas del centro urbano, Malena contó que fueron muchas horas de ir y volver sin embargo, el equipo logró una sinergia incomparable: “Yo siempre genero un poquito de familia y de contención porque es mi forma de sobrevivir” y agregó que “acompañada de las chicas de esa comunidad, armamos una comunidad aparte”.

Malena estuvo varios meses en Uruguay rodando para una producción israelita. Cuando llegó al país vecino, se dio con una impactante noticia: Javier Milei se había convertido en el candidato a Presidente más votado en las primarias. Fiel a su estilo y comprometidísima políticamente, no tuvo ni medio reparo en contestar cómo la tomaba esta noticia: “Estoy tratando de pensar un poco en positivo”, dijo con un nerviosismo en las palabras, pero continuó: “Realmente siento que es un buen cachetazo. Me parece que todos creamos ese monstruo, me refiero al señor Milei”.

Siguiendo la línea dijo: “Creo que nos burlamos y subestimamos a este señor de una forma en la que somos responsables de darle el poder”. Como actriz y personaje público reflexionó sobre la realidad de las redes sociales: “Con las redes sociales se le puede dar poder a alguien hasta crear un falso Presidente de la Nación. Entonces me parece que tenemos que empezar a estar un poco más atentos de qué mostramos, qué comunicamos, qué reproducimos, qué vemos, cuánto le hacemos caso a nuestro algoritmo, cuánto nos están manipulando”.

Ya lo había dicho Cristina Fernández de Kircher, las PASO serían unas elecciones de tercios, el binomio macrismo-peronismo no existiría más y, haciendo un paralelismo allí, Malena advirtió: “Creo que hay una desolación muy grande en el River-Boca, como algo de Macri o Cristina que hace que mucha gente no se siente identificada y que frente a un ´Hitler´ que aparece y empieza a dar discursos en un bar pueden llegar a sentir más empatía que a todo lo que ya se vivió”. En un intento de dejar un mensaje esperanzador, Malena Sánchez expresó: “De nuevo esta idea del cambio, la palabra de probar algo nuevo a costa de qué ¿no? Estoy segura de que no va a ganar”.