Creció con High School Musical y hoy la rompe arriba del escenario gracias a las redes: quién es Iñaki Aldao

Iñaki Aldao es un artista que llegó para quedarse y demostrarle a propios y extraños que se puede llegar a conquistar cualquier sueño si se tiene constancia, optimismo y ,sobre todas las cosas, las redes sociales actualizadas. Resulta que logró debutar profesionalmente como actor en el año 2019 este año en el teatro Maipo en la obra El curioso incidente del perro a medianoche a Christopher Boone, un personaje con síndrome de Asperger. A este papel llegó gracias a que a un productor le llamó la atención su manera de desenvolverse en sus redes sociales. Se podría decir, incluso, que su casting fue en el mundo virtual y no como acostumbra hacerse con el resto.

Desde entonces, su figura se acrecentó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del ambiente. Es que toda esta historia de película comenzó cuando recibió un mensaje en Instagram: “Hola Iñaki, soy Seba Prada, asistente de dirección de Carla Calabrese, la directora de El curioso incidente del perro a la medianoche. Ella te quiere probar para el rol de Christopher (el protagonista)”.

Parece salido de una película, pero no lo es, porque Iñaki le cuenta a BigBang: “Me dijeron que Carla, la directora de la obra estaba volviendo de Pinamar con su hermano en el auto y tenía su celular abierto en el Instagram de The Stage Company, la productora de la obra. Se le trabó la página en medio de la ruta, entró a mirar los seguidores de la cuenta y, entre ellos estaba, yo. Vio que era actor y quiso conocerme”.

Para muchos podría tratarse de una casualidad del destino, pero simplemente sin lugar a dudas hoy en día tener talento y tener las redes sociales vigentes, son de gran valor. Si bien el actor sanrafaelino que encarna a Gabriel en el musical Casi Normales fue reconocido como figura revelación de la temporada 2022 en los Estrella de Mar, así como también estuvo nominado como mejor actor revelación en los premios ACE, todavía sostiene que tiene "mucho para dar".

De un día para el otro, aquel adolescente enamorado de la música -es fanático de Miranda!- que a los 12 empezó a ir a escuelas de comedia musical gracias a su amor por High School Musical, el filme de Disney, alcanzó su vocación luego de estudiar teatro y romperla a través de las redes sociales y en diferentes obras off.

En dialogo con este sitio, contó cómo fue su experiencia protagonizando por primera vez la película “Un Bosque en Silencio”, el film de Alex Tossenberger con un elenco de primera: Antonella Ferrari, Lorena Vega, Carlos Kaspar, Víctor Laplace y Andrea Bonelli.

Nota completa a Iñaki Aldao

¿De qué trata “Un Bosque en Silencio”?

- Manuel vuelve a su terruño con la intención de prepararse para entrar al conservatorio de música. Entre días de ensayo, se cruza con Sibila, la hija de un latifundista. Inician una relación prohibida. Su familia comienza a perderlo todo. Manuel toma una iniciativa para revertir la situación. Pone en juego su deseo por la música, su amor prohibido y participa de una carrera de motos con los peligros que implica para sus manos como pianista.

¿Cómo fue la experiencia y como llegaste a esta película?

- Fue una gran experiencia porque es la primera vez que trabajo en cine. Entonces eso ya de por si para mí fue un gran desafío; bueno también en un papel protagónico entonces no es experiencia de decir: “Hago un Bolo y ya”, como que fue con todo y sentía que tenía que prepararme bien, por suerte creo que logré hacerlo. Estoy contento con lo que fue la experiencia y la película. Llegó porque Alex Tossenberger (director) me vio en una obra de teatro “El curioso incidente del perro a medianoche” justo estaban buscando el actor para esta película, primero me habían pensado para otra y después se dieron cuenta que en esta película podría funcionar mejor; así fue me llamaron a eso de más o menos 2 años.

¿Cómo te llevas con el género de suspendo y terror que tiene la película?

- A mí me encantan las películas pochocleras, me gustan todas porque veo mucho cine, me encantan las películas de Marvel. Soy el fanático número 1, para mí que tenga una historia que contar y que tenga profundidad, que además tenga elementos de una película de acción, de romance, suspenso, para mi hace que eso eleve la película y sobre todo el interés del espectador.

¿Cómo tomaste este primer protagónico, te lo esperabas?

- Me lo tomé con templanza, me siento apoyado, contenido, por suerte siempre tuve la suerte de tener la contención de mis padres y de la gente que me rodea, por los directores, pero además contenido en mi como diciendo “Bueno, esto lo puedo hacer, tengo las herramientas”, entonces fue ver que necesitaba y confiar porque si no confías no podés animarte a nada.

Cuestionario Soñando:

¿Si tuvieses un poder, cuál sería?

- Volar, porque me gusta la adrenalina de volar, la caída, el poder viajar de un lugar a otro por el aire.

¿Con quién te gustaría protagonizar?

- Uff, dame un protagónico con Ricardo Darin.

¿Qué clase de música te gusta?

- Me gusta mucho el pop.

¿A qué actor/actriz invitaría a comer y a donde lo llevarías?

- Llevaría a Timothée Chalamet, lo llevaría a un lugar muy argento, podría ser una parrilla.

¿Cuándo podemos ver la película?

- Llega el jueves 30 de marzo en los cines y va estar en salas comerciales de todo el país y ahí van a poder verla.

¿Dónde te poder seguir la gente?

- En mi Instagram que es @inakialdao .

¿Tenés ganas de seguir haciendo teatro más allá de la película?

- Sí, me encantaría seguir haciendo teatro, me encantaría seguir haciendo cine también, pero en este momento me estoy enfocando en la música. Estoy grabando mi primer disco y estoy encausando mucho las energías ahí, pero la actuación es parte de mí, no dudo de que van a llegar muchos más desafíos y voy a estar disponible para agarrarlos.

¿Qué género va ser el disco?

Pop, pero viste que el pop encapsula un montón de cosas, digo pop porque no es ni rock, ni folklore, es más un juego de géneros.

¿Cuándo sale a la luz?

- No quiero poner fecha, pero está concretándose imagino que dentro del próximo año será.