“Creen que lo físico es lo único importante”: el descargo de Tiago PZK a quienes lo criticaron por su cuerpo

Los insultos en las redes sociales han pasado de ser algo llamativo a algo natural. Casi como si el “hate” estuviera bien visto. Si bien están quienes pueden seguir su camino sin enfocarse en eso, hay algunos otros a los que les afecta personalmente. Es por esto, que a raíz de los insultos que recibió sobre su cuerpo en una foto que publicó en ropa interior, Tiago PZK hizo un descargo en su cuenta de Twitter.

“No es por nada, pero veo bocha de tuits bardeando mi físico y todos son de wachas. Da gracia y pena lo huecos que son que creen que el físico es lo único relevante de una persona. A mí me chupa la verga pero rescátense, hay gente que se mata por estas mierdas”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Tiago compartió en sus historias de Instagram una foto en ropa interior y con el torso desnudo. Si bien aún no se entiende el motivo, varios de sus seguidores prefirieron agredirlo antes que dejar de ver algo que nadie los obligó a visualizar y que tranquilamente podían obviar.

En uno de los comentarios que recibió en su descargo, una de sus seguidoras le expresó su apoyo y le pidió que se enfocara en las palabras lindas que le escriben. Frente a eso, Tiago le respondió: “Por la gente que me sigue vivo, hago música y doy energía todos los días pero uno no puede quedarse callado todo el tiempo, tengo derecho a defenderme”.

Si bien la agresión en las redes sociales respecto al cuerpo de las personas es algo que se ha naturalizado en los últimos años, ya que además es difícil de controlar y filtrar, no deja de ser agresivo, degradante y por sobre todo algo que puede impactar gravemente en ciertas personas.

Esta situación que atravesó Tiago en las últimas horas, es algo que le pasa a gran parte de los famosos e incluso hay una cuestión que se repite en todos los relatos y es que la mayoría de las agresiones son por parte de las mujeres. Algo que si bien está “naturalizado”, sorprende cada vez más ya que en el 2023 hay campañas, políticas y conciencia social sobre la responsabilidad el impacto de esto.

Por último, cabe destacar que para Tiago estos comentarios significan quizás algo más que para el resto. Esto tiene que ver con lo que su actual pareja, la streamer Belu Negri, contó hace un tiempo respecto a sus trastornos alimenticios.

En medio de la pandemia, la joven compartió una publicación en su cuenta de Instagram y reveló: “Hacía todo lo que fuera posible por estar dentro de algún tipo de 'estereotipo'. Nunca, hasta el día de hoy, ni en mi 'mejor momento' pude lograr aceptarme 100%. Es muy difícil superar un TAC. La culpa de no comer, la percepción de cómo te ves a ti mismo te cambia todo".

Es por esto, que a quienes no le interese o no le guste un aspecto personal ya sea de un famoso o de cualquier persona en las redes sociales, tienen la opción de no seguirlos, silenciar las historias y hasta bloquear usuarios. Todos estos pasos son igual de accesibles que escribir un comentario.