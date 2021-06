Cris Morena y el comentario gordofóbico en vivo contra Jey Mammón que generó polémica

La productora de contenidos y ex conductora Cris Morena estuvo en el piso de Los Mammones (América Tv) en donde realizó algunos comentarios físicos que se podrían calificar como gordobóficos.

A propósito de los 30 años de Jugate Conmigo, Jey Mammón le consultó si haría una remake del exitoso programa. Al ver que la invitada levantó la paleta del "sí", le consultó a quién le gustaría para la conducción. "A Santiago del Moro", respondió rápidamente, para luego agregar: "Vos, bajando un poco", marcándole que está con algunos kilos de más.

Jey, rápido de reflejos, le dijo: “Siempre tan estética vos”. Inmediatamente el resto de los panelistas que tiene el programa ayudaron al conductor al salir del tenso momento con algunos chistes.

Después, contó un detalle desconocido sobre la grabación de una de sus tiras más exitosas: Rebelde Way. "Felipe Colombo no era el Erreway más rebelde, era Camila Bordonaba. Ahora vive en el sur con su pareja, están construyéndose una casa de barro. Pero si, fue terrible. Todo Rebelde Way fue así", afirmó.

Una de las preguntas más picantes de Mammon fue si había alguien con quien no volvería a trabajar. Cris dijo que si, pero que se trataba de una persona que ya había fallecido y se negó a dar el nombre. "Es actor, no músico. Falleció, tenía más de 50", fue lo único que atinó a decir.