Crisis familiar: los verdaderos motivos de la pelea entre Tini Stoessel y su padre

Los últimos dos años de Tini Stoessel fueron totalmente en alza con respecto a su música, su nuevo álbum, las colaboraciones y la cantidad de shows repletos de espectadores que brindó no sólo en Argentina, sino también en Europa y Latinoamérica. Pero cuando parecía que la cantante se encontraba en su mejor momento, todo comenzó a derrumbarse: problemas de salud mental, separación de Rodrigo de Paul y como si algo más le faltara, apareció en escena una problemática con sus padres.

Pasaron cuatro meses de la primera vez en que se habló de que Tini estaba viviendo problemas de salud mental a la hora de subirse a los escenarios. Ataque de pánico, ansiedad, delgadez, y crisis que comentó una y otra vez. “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”, había detallado en una entrevista.

“No me podía levantar de la cama, no me veía ni siquiera capaz de querer peinarme”, fueron otras de las declaraciones en las cuales mostraba su pésimo momento. A pesar de ello, logró respirar hondo e intentar salir del pozo en el cual se vio metida porque en ese momento, también se le venía encima una gira por España en donde tiene un gran y pasional público al cual debía brindarle una gran puesta en escena.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero cuando aquellos recitales culminaron y todo parecía indicar que podía haber superado al menos una parte de ese mal momento que le tocó vivir, un golpe bajo volvió a tocar su puerta: la separación con De Paul. Si bien se veían felices y contentos, de un día para el otro, sin motivos ni razones, anunciaron su ruptura a través de un mensaje en redes que nadie lo esperaba.

La reacción fue como un balde de agua fría porque en ningún momento dieron indicios de la crisis que estaban atravesando e incluso, cada vez que podían se demostraban su amor en redes sociales, viajaban juntos, se visitaban en sus respectivas casas y hasta el jugador de la Selección había comprado una mansión en Miami para mudarse junto a la cantante. Aun así, todo fue en vano porque la ruptura parece no tener vuelta atrás.

Un golpe sigue otro golpe y a pesar de que la creadora del álbum Cupido intentó reponerse de dos bajones de manera consecutiva, al parecer ocurrió un nuevo topetazo en su vida que tiene que ver con nada más ni nada menos que lo más sagrado para ella: su entorno familiar.

Según comentó el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, la cantante estaría afrontando una crisis familiar que la tendría desestabilizada completamente porque sus progenitores, además de serlo, también son quienes le manejan de par en par la carrera. Alejandro Stoessel fue quien le dio la oportunidad de tener el papel principal en la serie de Disney “Violetta” y también es quien organiza, produce y recrea toda su carrera como solista, aunque ahora no puedan ponerse de acuerdo.

Quizás, después de tantos años trabajando a la par, llegó el momento de poner una pausa y dejar de darse la mano y de una buena vez dividir las aguas en dos. Por un lado ser padre y por el otro ser el mánager. Porque, según pudo informar Etchegoyen, la problemática familiar proviene a manejos que tuvo Stoessel con su hija que tuvieron que ver justamente con su música.

“En los últimos meses hubo problemas laborales, algunas cosas que la triple T se enteró y que no le gustaron”, aseguró el periodista y sumó: “Esta data surge desde las entrañas de la música. Es bien íntimo, Tini no está en un buen momento con sus padres por temas ajenos al familiar, todo tendría que ver con su carrera”. A pesar de los rumores, es una realidad que la Triple T ya no hace posteos junto a su padre como solía hacerlo, ni tampoco brinda información sobre su trabajo, como antes sí lo hacía de manera cotidiana.