Crisis, infidelidad y el despecho de una moza: detalles de los supuestos "cuernos" de Vicuña a la China

La semana comenzó con una bomba mediática: la decisión de Benjamín Vicuña y de Eugenia "la China" Suárez de ponerle punto final a la relación que nació años atrás con el escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal. y que dio como frutos los nacimientos de Magnolia y Amancio. "Queremos lo mejor para la familia...Hoy esto nos lleva a tomar un nuevo camino, separados como pareja pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", comunicó el actor.

Pero si bien una de las especulaciones más fuerte que sonó sobre los motivos de la ruptura fue que la actriz le habría sido infiel al chileno con Wos, uno de los músicos de moda, en las últimas horas se habría dado a conocer una versión que deja muy mal parado a Vicuña. "Se portó mal Benja en Córdoba y ella se enteró de todo. Él habría estado con una moza del lugar donde él fue a cenar", aseguró filosa Estefi Berardi, panelista del ciclo Mañanísima.

Según detalló, La China y Vicuña "se celaban mucho por teléfono" y varios testigos a bordo del avión que lo trasladaba de Córdoba a Buenos Aires escucharon una fuerte discusión telefónica entre ambos. "No se separaron por esto, porque ya venían muy mal, pero fue la gota que colmó el vaso. Hubo una situación puntual que sucedió hace poco en Córdoba, donde él fue por trabajo", contó la panelista, ante la atenta mida de Carmen Barbieri, conductora del ciclo.

En ese sentido, resaltó que la pareja ya "venía mal", reveló que fue la moza se comunicó con La China para contarle que Vicuña le había sido infiel y agregó: "Por eso hubo una separación por este tema. Por eso esta crisis viene de antes. La relación viene desgastada desde hace un montón. La moza lo contó porque termina enojada con Vicuña por esta situación. En el momento íntimo donde ellos están juntos, él le cuenta que estaba mal con la China".

De acuerdo con la versión de Berardi, fue el actor quien le pasó su WhatsApp a su flamante amante y le dijo: "Agendame que seguimos hablando, todo bien". "Cuando termina esa situación, ella lo divulga entre la gente de ese bar. Se lo cuenta a los amigos que estaban ahí, al dueño del bar y cuando les dice 'mirá tengo el WhatsApp', agarra el teléfono para mostrarles y él la había bloqueado”, contó la periodista.

Y sumó: "Le pasó el teléfono para quedar bien y después la bloqueó porque no quería saber más nada. La joven estaba tan enojada que se comunicó directamente con la China. Fue a través de Instagram. Le contó lo que pasó con lujo de detalles. Yo, por respeto, no lo puedo decir". A su turno, Barbieri reveló el actor trasandino está "arrepentido" por su actitud y que por estas horas "está tratando reconquistar" a la ex Casi Ángeles. "Yo lo sé", sostuvo la conductora.

La mamá de Federico Bal resaltó que el principal motivo de Vicuña para intentar, una vez más, recomponer la relación son sus hijos. "Está tratando de hacer lo imposible y no sé qué es lo que está tramando como para poder reconquistarla. Hay chicos chiquitos y ojalá esta pareja pueda volver a estar bien. Mi mamá decía ‘por favor, todos somos infieles’. ¡Mi mamá con 90 años!. A veces hay que perdonar, pero yo no te perdono una infidelidad”, concluyó.