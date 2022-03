Crisis, infidelidad y ¿fin del amor? Zaira Nara y Jakob Von Plessen al borde de la ruptura

Para sorpresa de pocos, el Wanda-Gate dejó secuelas. Y es que al parecer, el matrimonio de Zaira Nara y Jakob von Plessen está pasando por una aguda "crisis" que se originó a partir del affaire que mantuvo Mauro Icardi con Eugenia "la China" Suárez y que, a su vez, se potenció por una supuesta infidelidad del "gaucho". Si bien el matrimonio de Wanda sigue en pie, los padres de Malaika y Viggo estarían por ponerle punto final a la relación.

Días atrás, la periodista Karina Iavícoli contó que Jakob le habría sido infiel a la conductora de Telefe en Paris. "Jakob lo acompaña al cuñado (de Zaira) y, supuestamente, lo espera (en el auto). Pero la información que yo tengo es que Zaira se habría enterado de que mientras Mauro estaba con la China, Jakob no habría estado solo. Encima, habría estado con una modelo muy conocida. Ese es el quiebre. Fue en París", dijo la panelista.

Recordemos que Von Plessen fue señalado como "cómplice" de Icardi durante el affaire que el futbolista mantuvo con la actriz. De hecho, el polista habría acompañado en el auto a Icardi hasta el hotel de París donde se encontró con la China. Por ahora, Zaira y Jakob siguen viviendo bajo el mismo techo, pero algunos programas de espectáculos afirman que están pasando por "una crisis terminal". "Hoy están peor que nunca", agregaron en El Trece.

Además, señalaron que el gran problema de esta pareja, más allá del episodio del WandaGate, es la distancia. “A este muchacho le encanta estar viajando, en safaris, en el sur, en su campo y eso fue alejándolos. Ella está sola criando a sus hijos y siente su ausencia”, revelaron, mientras que además sumaron que “ella está triste y no puede revertir la situación que la ha llevado a esta instancia”.

Esto, al parecer, sucede desde los inicios de la relación, pero ahora con dos hijos sería imposible de sobrellevarlo. “Hace tres semanas me llega que Zaira está separada. Me puse a investigar y aparecieron muchas más cosas de lo que yo esperaba en esta historia. Hay otro nombre, alguien muy cerca de Zaira también. Ellos tienen muchas crisis encima, nunca llegaron a poder superar la distancia, se han peleado mucho", informó la panelista Paula Varela.

Si bien dijo que la hermana de Wanda está muy enamorada, aclaró que Zaira le dice a su círculo más íntimo que está "separada”. En este contexto, Luli Fernández, quien es amiga de la conductora, habló en Socios del espectáculo y destacó que es cierto que existe una “crisis profunda” en la pareja. “Ellos están conviviendo y este fin de semana él se lleva a los chicos al campo porque ahí tiene la ayuda de la mamá y ella tiene que hacer una conducción en San Juan”, contó la modelo.

Y agregó: “Están en una crisis muy profunda, ella está súper triste al igual que él. Él está dispuesto a hacer cambios en su rutina porque, básicamente, lo que genera en ellos una crisis muy profunda es que al principio vos te enganchás con ese espíritu aventurero de la persona de la que te enamorás. Ella estaba embarazada y se fue a África a un camping, pero ya con dos chicos es diferente”.

Luli, a su vez, destacó el hecho de que el hijo menor de ambos “nació en San Martín de los Andes porque ella lo estaba siguiendo a él y hay un momento en el que uno piensa cuán justa es la entrega y la demanda en la pareja”, “Por eso él quiere hacer cambios rotundos, quiere recuperar la relación y ella también quiere pelearla”, concluyó, luego de que el programa aseguraron que existió una infidelidad del esposo de Zaira.

Lo cierto es que ante las versiones de la crisis, varios hombres habrían comenzado a rondar a la modelo. Hay una historia en paralelo de otro hombre que podría tener influencia en la vida de Zaira, tal vez no ahora pero sí a futuro. Se trata de un polista recientemente separado, "ex novio de alguien muy importante, que estaría circulando cerca de ella”, indicó Rodrigo Lussich.

Y Varela le puso nombre y apellido: “Hablamos de Facundo Pieres, es el ex novio de Paula Chaves, íntima amiga de Zaira. Me pongo a investigar y me dicen que está separado de su mujer desde diciembre. Me dicen que cuando Zaira viajó a Miami habría habido un encuentro con él, que está jugando en Wellington, a 40 minutos de Miami. Hay una comunicación entre ellos. Ni bien empezó a circular esto, automáticamente dejaron de seguirse en las redes”.

A principios de enero, Ana Rosenfeld -abogada y amiga de las Nara- había hablado del rol de Jakob en la cita de Icardi y la China en París: “No es bueno tener un cómplice porque estás involucrando a más personas en una situación”. Y sobre el enojo de Zaira porque su marido habría esperado en un auto fuera del hotel a Icardi, señaló: “Si se enojó o no, no lo sé. Entiendo que no le debe haber gustado nada que lo haya apañado”.

En un comienzo se había dicho que el enojo de Zaira también se debe a que Jakob "cubrió a Mauro el fin de semana que Wanda y Zaira se fueron de viaje juntas en plan 'salida de chicas". "Jako habría acompañado a Mauro a encontrarse con la China en el hotel", reveló en su momento Yanina Latorre, quien desde el inicio de la polémica ofició de vocera de Wanda.

Si bien existen sospechas en torno a si efectivamente se quedó en el auto o esa fue la acordada versión oficial de los hechos, lo cierto es que el empresario turístico abandonó al menos por unos días la casona de zona norte en la que convive la pareja. Tampoco es casual que la última foto que la modelo subió junto a su marido a Instagram data del 23 de septiembre pasado, sólo cinco días antes de que se produjera el encuentro clandestino entre la "China" e Icardi.

En noviembre de 2021, Zaira Nara viajó junto a su pareja, Jakob Von Plessen, a París para estar unos días junto a su hermana. "Esto que les voy a contar no lo saben ni Wanda ni Zaira, pero Jakob terminó durmiendo en un auto para cubrir a Mauro y no fue el único que lo ayudó. Hay un polista argentino que vive allá, en París, que sería el que lo ayuda y lo cubre a Icardi en estas situaciones", había contado Yanina.

Y agregó: "El pobre Jackito (por el marido de Zaira) no es el culpable de esto, él estaba ahí y quedó en el medio. Cuando ese fin de semana Zaira y Wanda se van a Milán, la China habría llegado al hotel Le Royal Monceau, que es del PSG, y esta persona me confirma que la habitación la reservó Mauro, que estaría a nombre de él, no sé si la pagó o si se la dan gratis. Jakob lo lleva al hotel después de la cancha y se queda en el auto de Mauro durmiendo..."

La última vez que habló del tema, Zaira se refirió a las versiones de crisis con su marido al ser consultada sobre la participación del polista en el escándalo que involucró al delantero del PSG, a la ex Casi Ángeles y a su hermana. "Si nada que decir o aclarar al respecto. Estamos bárbaro", afirmó la conductora y cerró: "No quiero involucrarme en el tema porque no soy protagonista, entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo sobre lo que no tengo nada que ver".