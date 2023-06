Crisis pre-Bailando: Coti y el Conejo de Gran Hermano decidieron dejar de exponerse en los medios como pareja

Gran Hermano le cambió la vida a cada uno de los 18 participantes que estuvieron presentes en la casa más famosa en lo que haya durado su estadía. Pero, al salir del reality, ya queda en consideración y trabajo de cada uno de ellos el poder terminar esa etapa y continuar en el camino de la fama o el que elijan a partir de las puertas que se les abran.

Así es como la gran mayoría ya se instaló en cada lugar que más les gustó. Por ejemplo, Nacho Castañares, Lucila Villar y Agustín Guardis se acomodaron realizando streaming, Julieta Poggio hizo lo suyo desde la actuación en el teatro y comedias, Marcos Ginocchio está emprendiendo su camino como modelo y así sucesivamente con el resto.

Sin embargo, algunos participantes quedaron un poco colgados y las puertas no parecieron abrirse así que decidieron ellos mismos postularse a diferentes trabajos. En el caso de Coti Romero y Alexis Quiroga, lanzaron una campaña para ir juntos al próximo Bailando, bajo la conducción de Marcelo Tinelli y la respuesta fue positiva para ambos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A pesar de haber recibido un rotundo sí por parte de Tinelli y de toda la producción que encabeza el certamen de baile, la respuesta no fue del todo esperada porque, si bien podrán ser participantes, tendrán que hacerlo de manera separada. Por el lado de Coti, lo hará junto a un bailarín, y por el lado del Conejo, hará sus performances con una bailarina.

Al momento de notificarlo, ambos demostraron que entendían la decisión tomada y que si bien no estaban de acuerdo porque, al ser novios querían encabezar este proyecto juntos, aceptaban el desafío de que cada uno contemple una pareja de baile distinta.

Aun así, puertas adentro no lo tomaron como lo mostraron hacia el afuera: ya llegó la primera crisis de la pareja. Sin dudas que dentro de la casa más famosa, al convivir y estar todo el día juntos, la relación era otra, partiendo de la base en que eran dos personas desconocidas que tras días de vivir juntos, apostaron al amor en un contexto de aislamiento total.

Dentro de Gran Hermano se mostraron en varias ocasiones afrontando escena de celos por otros participantes, tuvieron sus peleas, discusiones y muchas veces la oriunda de Corrientes se mostró con la guardia en alta cuando alguna de las participantes se acercaba a su pareja o mismo si él también lo hacía.

Entonces, ya con un antepasado repleto de celos en donde convivían en un reality y ninguno de los dos tenía ni tiempo ni espacio para vincularse amorosamente con otra persona, pero aun así las peleas eran frecuentes por lo mismo, el estar afuera y recibir la noticia de que participarán en un certamen separados, causó un shock en la pareja por lo cual decidieron tomar distancia.

A partir de los ensayos y la preparación para la competencia de baile, Coti deberá que pasar horas diarias con un bailarín y Alexis hará lo propio con una bailarina. Con los celos a flor de piel, que eso trae, la pareja tomó la decisión de no exponerse más y dejar de mostrarse juntos al menos con el público.

La idea comenzó borrando las fotos que tenían juntos. Por su parte, la ex hermanita eliminó publicaciones y hasta historias destacadas junto a él y hace días que no sube nada que tenga que ver con la pareja. Así lo hace también el cordobés, que si bien dejó una foto en su Instagram junto a ella, decidió no mostrarla más en sus historias.

Finalmente, fue Nacho quien a través del programa en conjunto que hace vía streaming junto a Julieta Poggio, la Tora y Daniela Celis, llamado “Fuera de joda”, contó por qué la pareja decidió dejar de exponerse de manera pública y guardar sus momentos sólo en la intimidad.

“No es una ruptura. Es una nueva etapa en la pareja y me lo dijeron por rumores de borrar fotos y demás cosas. Para cuidar la pareja un poco más, van hacer las cosas mucho más privadas. Lo que dicen los dos es que no es necesario que estén todo el tiempo subiendo fotos juntos para que sepan que están juntos porque comparten mucho más que eso”, comentó.

No obstante, hay una realidad y es que su verdadero conflicto y el punto de quiebre en el cual decidieron hacer este parate momentáneo, fue a partir de la noticia que recibieron de estar separados en la próxima edición del Bailando. A partir de ahora, a este tipo de rupturas… ¿Se las puede llamar crisis pre Bailando?