Crisis y ataque de nervios: Shakira se descompensó por Piqué y quiere la custodia de sus hijos

Tanto en España como en las redes sociales en general no se habla de otra cosa: la inminente separación de Gerard Piqué y Shakira. Desde el viejo continente se dio a conocer que el capitán del Barça está viviendo en su departamento de soltero en la calle Muntaner, muy cerca de la plaza Adriá, después de que la cantante lo encontrara in fraganti con otra, hace más o menos, dos semanas, lo que originó una fuerte discusión y abogados de por medio.

Según explicaron, Piqué "está desatado" y "desbocado de fiesta", disfrutando de su nueva vida de soltero. Además, afirman que estaría saliendo mucho de noche junto a varios de sus compañeros de equipo, como por ejemplo Ricard Puig Martí, conocido como Riqui Puig, el mediocampista español de 22 años. De hecho, se lo llegó a ver en los reservados de dos de los boliches más exclusivos de Barcelona: Bling Bling y Patrón. "Se le ha visto acompañado de otras mujeres", señalaron medios españoles.

Como si esto fuera poco, el periodista Emilio Pérez de Rozas confirmó la tercera en discordia es una muy buena amiga del capitán español con la que ya fue visto en varias oportunidades: "Una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos". En ese sentido, resaltó que "la aparición de esta joven en la vida de Piqué podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal, pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos".

Como si esto fuera poco, varios medios detallaron que la mujer en cuestión sería la hermana de Pablo Páez Gavira, mejor conocido como Gavi, figura del Barcelona y compañero de Piqué. El periodista turco Melih Esat Açıl publicó una foto en la que se la ve a la estrella del Barcelona junto a su familia, incluida su hermana, donde afirma: "Shakira ha pillado a Piqué teniendo una aventura con otra mujer".

Y agrega: "ha resultado ser la madre de la joven estrella del Barcelona, Pablo Gavi". Junto al mensaje, que un día después su publicación ya tenía más de 30.000 interacciones, aparecen dos fotos, una de Piqué y Shakira y la imagen que se ha hecho viral, en la que señalan con una flecha a una mujer como si fuese la madre de Gavi. Pero en realidad, era su hermana: Aurora Páez Gavira. Lo que pone en dudas la veracidad de este relato.

Vale destacar que según sus redes sociales, Aurora es una estudiante de Magisterio que vive en Sevilla, estudió en Marismas y actualmente está en pareja. Por otra parte, la crisis entre el defensor y la cantante colombiana sigue sumando dramáticos capítulos: la versión española de Hola! reveló que cerca de las cinco de la tarde del pasado sábado 28 de mayo se acercó una ambulancia a la residencia que comparten Piqué y Shakira.

Una testigo afirma que vio a la artista, que regresaba de Cannes, desbordada en llanto y con un ataque de ansiedad a su domicilio de Esplugues de Llobregat. De acuerdo a esta información, la cantante tuvo que ser asistida, primero por su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, después por el propio Piqué, a raíz de un colapsó nervioso ocurrido tras una dura discusión con el defensor.

La artista tuvo que ser tratada por una ambulancia y luego llevada en una clínica de Barcelona. Tan fue la crisis, que los testigos sostienen que la mamá de Shakira estaba llorando fuera de la mansión de la pareja. La versión es que la colombiana fue trasladada a la clínica Teknon de Barcelona, un centro médico privado muy conocido que está ubicado en la zona de la residencia de la familia.

En las últimas horas se lo vio al jugador intentar entrar a su hogar, donde reside junto con la colombiana, pero lo que llamó la atención es que lo hizo desde el “telefonillo”, mejor conocido como “citófono”, en vez de utilizar las llaves que se supone debería tener. El futbolista llegó acompañado de la madre de la cantante y se retiró por sus propios medios, a bordo de un vehículo diferente al que llegó.

Al parecer, esta situación no tendría vuelta atrás: la cantante colombiana y el futbolista blaugrana ya iniciaron el proceso de divorcio. Medios españoles sostienen que ambos contrataron abogados especializados para iniciar los trámites, ya que si bien no están casados, comparten importantes bienes sobre las que hay que poner orden. En ese sentido, afirman que ninguno de los dos quiere dinero del otro, pero la cantante pretende la custodia completa de sus hijos.

Shakira y Piqué se conocieron y enamoraron en el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, el que ganó España gracias al gol de Iniesta y que bailamos al ritmo del Waka-Waka. No se casaron, pero sí formaron una familia con dos hijos: Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. Los pequeños están muy unidos a sus padres y comparten aficiones y hobbies: fútbol, música y deporte.

La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona ya que no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años. De hecho, hace algunas semanas la justicia española avaló que la cantante fuera juzgada por fraude fiscal al presuntamente no haber declarado 14.5 millones de euros a la Hacienda Pública del país ibérico. Por esta razón, tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto.

Y acá empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y sostiene a que los nenes nacieron en Barcelona, se criaron en suelo español y que allí formaron sus vínculos, como sus amigos del colegio. Por ahora ninguno de los dos está dispuesto a ceder en este punto, por lo que de no llegar a un acuerdo amistoso, las cosas podrían complicarse.

Ninguno de los dos habló de la separación, salvo por la letra de la última canción de Shakira que da algunos indicios que hacen sospechar. "Por completarte, me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show", reza la letra.