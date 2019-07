Críticas al VAR, aplausos para los jugadores y ¿piden a Heinze? Las reacción de los famosos

La Selección Argentina cayó derrotada esta noche ante Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte 2 a 0. Los goles fueron obra de Gabriel Jesús y Roberto Fermino. Sin embargo, la albiceleste no solo estuvo a la altura del encuentro, sino que además se vio perjudicada por la terna arbitral comandada por el ecuatoriano Rodry Zambrano, quien no solo amonestó a seis jugadores argentinos, sino que además ignoró dos claros penales a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Sí, en época donde se supone que el VAR (Árbitro asistente de video) viene a traer un poco de justicia en este fútbol mezquino e legitimo, la jueces que manejan la herramienta decidieron no trabajar esta noche y así se lo tomaron los famosos. Por ejemplo, Marcelo Tinelli no tardó en quejarse por el pésimo nivel del arbitraje en la primera semifinal de la Copa América.

"¿Hoy el VAR no labura? Penalazo a Otamendi. Estoy viendo la repetición del PENALAZO a Agüero. Medio equipo argentino se queda parado esperando que cobre la falta y viene el gol de Brasil. ¿El VAR funcionaba hoy?", escribió furioso el actual vicepresidente de San Lorenzo, quien venía de celebrar el regreso de la institución a Boedo.

Hoy el VAR no labura????? Penalazo a Otamendi — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 3, 2019

Estoy viendo la repetición del PENALAZO a Aguero. Medio equipo argentino se queda parado esperando que cobre la falta y viene el gol de Brasil. El VAR funcionaba hoy??? — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 3, 2019

No hubo VAR y tampoco Arbitro — Luciano ♛ “ El Tirri” (@luciano_eltirri) July 3, 2019

Su primo, El Tirri, reaccionó a esta publicación y agregó: "No hubo VAR y tampoco Arbitro". El ex tenista, Juan "Pico" Mónaco, felicitó a los futbolistas que representaron al país esta noche y se sumó a las críticas contra el VAR. "Lo re contra banco a este equipo. Solo una cosita paso a decir por acá . ¿Para qué mierda está el VAR ?", se preguntó la ex pareja de Pampita.

Lo re contra banco a este equipo — Juan Monaco (@picomonaco) July 3, 2019

Solo una cosita paso a decir por acá . Para q mierda esta el VAR ? Chau — Juan Monaco (@picomonaco) July 3, 2019

Otros famosos reaccionaron también a la derrota de la Argentina en suelo brasilero. Lali Espósito, por ejemplo, se mostró entusiasmada con el equipo, mientras que Jorge Rial anunció que Claudio "Chiqui" Tapia -respaldado por Daniel Ángelici, César Luis Menotti y el mismísimo presidente Mauricio Macri- estaría analizando reemplazar a Scaloni con Gabriel Heinze.

Me dicen por la cucaracha que @mauriciomacri ya pasó el nombre de su técnico favorito para la selección argentina. Está dirigiendo en nuestro país. Fue jugador de selección. Ampliaremos!!! — JORGE RIAL (@rialjorge) July 2, 2019

Empieza el operativo Heinze a la selección. El finde lo tira hasta el propio @mauriciomacri — JORGE RIAL (@rialjorge) July 3, 2019

Todos los mensajes de los famosos

No entiendo nada de fútbol. Y tampoco soy menotista. Pero si perdemos con este nivel de juego me doy x satisfecha. Están jugando lindo. 👏👏❤️❤️🇦🇷🇦🇷 — N💚ncy P💚zos (@NANCYPAZOS) July 3, 2019

No ligamos.. jugamos bien..

Y nos hicieron los goles cuando los merecíamos nosotros..

Y jugamos con Brasil q siempre juega.. una pena.. lpqlp!! — Guillermo Lopez (@peladolopezok) July 3, 2019

💙⚽️ARGENTINA TE AMO⚽️💙 — Lali (@lalioficial) July 3, 2019

MESSI TE AMO💙 — Lali (@lalioficial) July 3, 2019

Que choreo el Var una vergüenza el arbitraje bombero en el mejor partido de Argentina de los últimos tiempos — camilogarcia (@camilogarcia) July 3, 2019

Fue más efectivo y tuvo más espacios en la contra, con un vértigo letal Brasil. Pero en la posesión de la pelota, la ocupación territorial el dominio anímico de la mayor parte del encuentro Argentina encontró debilidades en su rival y por momentos lo hizo dudar. Otra vez será — camilogarcia (@camilogarcia) July 3, 2019

Es más serio el BAR d Tinelli

Q el VAR d la Conmebol — Tartu (@TartuTV) July 3, 2019

Es un buen momento para q lautaro martinez haga lo que tiene que hacer. ir corriendo y pagarle una patada voladora en el pecho al árbitro. Sin más que decir, vamos Argentina. No estamos para cosas grandes. Todavía no.Ah, me olvidaba. El próximo técnico es heinse. Anoten.. besis pic.twitter.com/EMpMubzW4E — el Dipy (@dipypapa) July 3, 2019

Sí, sí, sí... Si argentina sale Campeón de América, te dibujo un Gaturro exclusivo para VOS!! Sólo dale LIKE y RT, y tenés tu Gaturro!!! Vamos Argentina!!! Vamos que el Like trae suerte!!!! #BuenViernes #VamosArgentina pic.twitter.com/Db7MN0w6cI — Nik (@Nikgaturro) June 14, 2019

Por qué la Seleccion debería ganar algo? Los dirigentes son un desastre (uno era presidente del ascenso, otro insiste con el TAS a 6 meses de haber jugado y perdido una final), el DT no dirigió nunca a un equipo de Primera. Por qué mereceríamos ganar? Solo por Messi? #Argentina — Ariel Wolman (@arielwolman) July 3, 2019

La Selección Argentina disputó un encuentro parejo, de igual e igual, ante los anfitriones. Pero la mala suerte -Agüero y Messi estrellaron sus remates en el palo- sumada a la buena actuación de Dani Alves y Alissón, al flojo nivel del fondo de la albiceleste y al pésimo árbitraje terminaron por desencantar en la derrota de los dirigidos por Scaloni. ¿Seguirá el técnico o finalmente le buscarán reemplazante?