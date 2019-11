Críticas por "mujeriego" y "flojo de papeles": la "Chipi" y la presentación de Dady Brieva a sus padres

Mariela “La Chipi” Anchipi desde hace dos días que se encuentra en el centro de la polémica como consecuencia de su pelea con Lola Latorre, que le dijo de todo en un móvil de LAM. Sin embargo, en el medio de una entrevista con Moskita Muerta se soltó y recordó el momento en el cual le presentó a sus padres a Dady Brieva como pareja. La imperdible reacción familiar.

“Cuando a mi mamá y mi papá les aparecí con una persona separada no les gustó nada; además, Dady estaba flojito de papeles hasta que se pudo poner al día. Cuando mi papá lo conoció, le saltó a la yugular porque no les gustaba nada”, contó.

La bailarina, que forma parte del grupo de coachs del Bailando, comenzó a salir con el comediante en 2004. En ese entonces ambos eran muy cuidados de aparecer en público juntos y recién comenzaron a aflojarse, según relató ella en diferentes entrevistas, cuando estaban esperando su primer hijo.

Dady no la tuvo difícil solamente con los padres de la "Chipi", sino también con las amigas de ellas que lo criticaban por ser mujeriego. “Mis amigas me decían que no me enganchara, que era mujeriego y demás; eso llevó a que me abriera un poco de mis amistades. Y para los amigos de él, yo era la pendeja que iba por la billetera”, agregó en la entrevista con Moskita Muerta.

El nacimiento de Felipe, el primer hijo de ambos, no sólo hizo que ellos comenzaran a mostrarse más en público sino que también, de acuerdo a lo que contó ella, generó que haya un click en la aceptación de la pareja por parte de su familia. “Ahí se aceptó toda la historia con nuestras familias y amigos. Los niños traen una energía positiva y esperanzadora", agregó.