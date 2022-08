Crónica de un divorcio anunciado: desde el Icardi-Gate a la despedida de casada de Wanda en Ibiza

Los coletazos tardan en llegar, sobre todo aquellos en donde el ego está involucrado, y mucho más si ese ego pertenece a Wanda Nara. Después de varias señales de humo que la empresaria fue proporcionando a través de sus redes sociales, como si se tratara de un gran acertijo, se confirmó la sospecha: la rubia le pidió el divorcio a Mauro Icardi.

La noticia se filtró por un audio que la mediática le envió a una de sus empleadas, Carmen, donde le contaba que su viaje a la Argentina tenía dos objetivos: primero, participar de la apertura de un nuevo local de su línea de cosméticos, y segundo, y mucho más importante, poner punto final a su matrimonio con el futbolista.

“Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, decía el mensaje.

Luego, al aterrizar en Ezeiza, la hermana de Zaira confirmó sus dichos cuando las cámaras de Intrusos la interceptaron. “A vos no te puedo mentir, por eso no te digo nada”, le respondió al cronista Alejandro Guatti. Y agregó: “No sabemos muy bien la situación, pero es íntima”.

Cronología de un divorcio postergado

La crisis entre Wanda y Mauro, al menos para el afuera, se hizo pública luego de que la rubia contara los pormenores del affaire fallido entre su marido y la China Suárez. Aunque según los protagonistas, aquel encuentro en París no fue considerado una infidelidad, la ex de Maxi López se encargó de difamar a la tercera en discordia por todos los medios.

Por su lado, Mauro intentó recomponer la relación y hasta le ofreció un trato millonario por el divorcio del que nos enteramos por una carta escrita por el delantero. "Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás", reconoció ella.

"Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos, querés un futbolista... espero que sea el 1% de lo que fui yo con vos", escribió Icardi a fines de octubre del año pasado.

Y agregaba: “Soy una persona a la que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon, para que te des una idea, y lo sabés muy bien”.

Después llegó la reconciliación. Viajaron juntos a África, subieron fotos juntos en la Torre Eiffel y hasta dieron una entrevista juntos, en exclusiva para la Diva de los Teléfonos. Sin embargo, la crisis siguió su curso y las señales de ruptura volvieron a aparecer.

De todos modos, Mauro tiene la idea fija de poner paños fríos a la situación y con una contundente frase, dio a entender que los rumores no son verdaderos. "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen", sentenció.

Vacaciones en Ibiza: una despedida de casada

Mientras su hermana menor, Zaira, vivía un proceso a la inversa y recomponía su relación con Jakob von Plessen, el papá de sus dos hijos, Wanda tenía otros planes para su familia. De vacaciones en Ibiza juntas, lejos de mostrar un perfil bajo, la mayor de las Nara publicaba videos a cualquier hora.

De día, haciendo topless en las playas de las islas baleares, y de noche de recorrida por los boliches. Trago va, trago viene, los rumores de separación volvieron a estar a la orden del día. Incluso un posteo por el 20 de julio, donde trató de “amigo” a Mauro, fue otra de las alertas que los periodistas tomaron como parte de la crisis.

Finalmente, el divorcio está al caer, y será un trabajo conjunto entre Wanda y Ana Rosenfeld, su abogada.