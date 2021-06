Cruce de spoileos en Masterchef: la furia de los productores por la final cantada

Otra vez sopa. Faltan muy pocos días para que los seguidores de Masterchef Celebrity 2 descubran quién es el gran ganador de la segunda entrega con famosos del ciclo de cocina de Telefe. Sin embargo, son muy pocos los que todavía no se enteraron (spoiler alert) de que será el ex Casi Ángeles Gastón Dalmau quien se quede con el título. La bronca de la producción y el spoileo cruzado de los finalistas que hizo arder todo en Viacom.

Desde hace días se sabe que serán Dalmau y Georgina Barbarossa los que lleguen a la final, que será transmitida este jueves a las diez de la noche por Telefe. La reciente eliminación de Candela Vetrano no hizo más que confirmar los rumores y todo indica que la última en abandonar el reality será Sol Pérez.

Pero una cosa es un rumor y otra un incumplimiento de contrato. Dato no menor: todos los participantes del ciclo firmaron un contrato de confidencialidad que los penaliza si anticipan qué sucederá durante el programa, teniendo en cuenta que lo que sale al aire se grabó con dos o tres semanas de anticipación.

Este fin de semana, ambos finalistas "pisaron el palito" y confirmaron no sólo su participación en la gran final, sino que además revelaron más detalles. Según pudo saber BigBang, la producción puso el grito en el cielo por la filtración inicial y hay todavía más enojo por la falta de expectativa que hay en torno al ganador, teniendo en cuenta el elevado rating del reality.

¿Qué sucedió? Dalmau grabó un "chivo" para Instagram en el que se mostró limpiando los distintos ambientes de su casa con un producto especial. El actor contó con la ayuda de Migue Granados, quien relató en off cada una de las cosas que el ex Teen Angel limpiaba, incluso el premio que recibió en la final del ciclo de Telefe.

"Así como me ves, te limpio las canillas, la mesada, la tapa del horno; sin que se me vaya la sonrisa de la cara. También te limpio los juguetes, los premios y los inodoros", se lo escucha enumerar a Granados, al tiempo que se puede ver el premio de MasterChef sobre la mesada de la cocina de Dalmau.

Pero ese no fue el único dolor de cabeza de la producción. Barbarossa visitó el ciclo Podemos Hablar y también habló del reality. Pero eso no fue todo: habló de cómo extrañó a su madre a la hora de delinear la receta que debió presentar para la final. "Haciendo MasterChef yo siempre decía: 'Ay, vieja; tu receta'. Y me faltaba una receta, porque viste que tenemos que preparar un menú para la final", reconoció la actriz sin darse cuenta.