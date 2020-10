Crudo relato de Iliana Calabró sobre el abuso que sufrió a los 5 años: "Sacó su miembro y me salpicó"

Fuerte relato. Invitada al ciclo Podemos Hablar, Illiana Calabró se abrió y reveló uno de los momentos más duros de su infancia. Un vecino abusó de ella cuando tenía sólo cinco años.

"Cuando era muy chiquitita, iba en el ascensor. Recuerdo patente mi vestidito amarillito y me encontré ahí con un señor que trabajaba en la librería, a dos cuadras de mi casa. Yo lo conocía porque era el librero", recordó en su paso por el programa.

La humorista, visiblemente movilizada por el recuerdo, prosiguió: "Me empezó a tocar, pero mucho no entendía. No sabía qué estaba pasando. Era muy chica. Tenía cinco años como mucho y no eran los cinco años de una nena como las de ahora, que tienen mucha más información".

"Me mostró algo que era raro, que era su miembro, y me salpicó y todo. ¡Horrible! Llegué llorando a mi casa y no entendía qué había pasado. Si bien muchos años después lo pude elaborar, en ese momento no era consciente de que había sido acosada, abusada en realidad".

Mucho tiempo la cabeza lo tapó. Pero cuando me apareció, apareció todo y me acordé de cada detalle"

Como muchas de las víctimas de abusos sexuales, Illiana bloqueó el recuerdo. "Lo trabajé en terapia. Mucho tiempo la cabeza lo tapó. Pero cuando me apareció, apareció todo y me acordé de cada detalle. No le conté a mi mamá, porque cuando me bajó la ficha yo ya era una mujer grande, estaba casada y tenía hijos. Todos esos años lo tuve escondido en un rincón", cerró.