Cuál es el estado de Catalina, la hijita de Huguito Flores: los detalles del último parte médico

Desde hace una semana que la hija de Huguito Flores, Catalina, está luchando por su vida tras el accidente de auto donde murieron su papá, su mamá y su tío. La pequeña está internada en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) en Santiago del Estero y recientemente, las autoridades médicas decidieron dar a conocer el último parte médico.

Según se detalla en el comunicado, Catalina sufrió “un politraumatismo, con traumatismo encéfalo craneal grave por accidente de tránsito”. Además, afirmaron que se mantiene “clínicamente estable, en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica, sin requerimiento de drogas inotrópicas”.

De la misma forma, detallaron que “no presenta signos de hipertensión endocraneal” y que “recibe alimentación por sonda nasogástrica con buena tolerancia”. Para finalizar, especificaron: “Continúa con monitorea multiparamétrico continuo, y medidas de tratamiento para TEC grave. Se controla evolución”.

Desde la cuenta de Facebook Huguito Flores El Super, manejada por sus fanáticos, dos días antes de que se conocieran las noticias, publicaron: “La Familia de Catalina Flores, la hija más pequeña de nuestro ídolo, informó que la salud, de Cata está con una breve evolución, está respondiendo ayudada con el respirador, y el funcionamiento de sus riñones es positivo, y sus pulmones. Seguimos con cadena de oración, para su recuperación”.

El accidente ocurrió hace cinco días cuando el cantante viajaba a Buenos Aires para presentarse en una serie de shows por el Día de la Primavera. Los hechos ocurrieron en la Ruta 34, cerca de la localidad de La Garza, en la provincia de Santiago del Estero.

El último parte médico de la menor de 2 años y 11 meses se dio a conocer días después del accidente y se encontraba en una situación grave que generó reacciones de los seguidores del cantante.

En el escrito afirmaba: “La paciente presenta signos de hipertensión endocraneal por lo que se mantienen medidas de tratamiento como TEC grave, requiere inotrópicos y continúa con monitoreo multiparamétrico incluyendo control de presión intracraneal”. Además, los médicos aseguraron que estaba en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica.

Una de las hermanas de la pequeña, Sol, dialogó con Telenoche después del accidente para hacer un pedido urgente: “Sean de la religión que sean, quiero pedir una cadena de oración para mi hermana que la está peleando. Está evolucionando bien, por suerte bien, pero todavía le falta mucho. Está solita, junto con mi hermana allá en Santiago del Estero. Manden buenas energías, recen, lo que sea para que salga”.

Sobre el accidente, se lamentó: “No puedo creer lo que pasó, todavía. Y los mensajes que recibí de gente que no tenía idea que conocían a mi papá. Estoy muy agradecida con eso y también con la gente del barrio, que se acercó. Él amaba venir acá, estar con la familia aunque sea un ratito. Hoy iba a estar al mediodía tocando y seguramente no lo íbamos a ver hoy. Seguro lo íbamos a ver el lunes o el martes y un ratito, también. Pero siempre que venía era motivo de juntarnos y comer. Y después se iba de vuelta, por uno o dos meses, y no lo volvíamos a ver”.