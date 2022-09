Cuál es el terrible problema de salud que sufre Yanina Latorre y casi la deja sorda

Los fanáticos de LAM no tardaron en darse cuenta de que algo no andaba bien: Yanina Latorre se había ausentado a su histórico lugar en el ciclo, algo que solo ocurre cuando se toma sus extensas vacaciones a Miami, Estados Unidos. "Me empezó a salir sangre del oído.Es un dolor que nunca en mi vida sentí”, contó la panelista a través de una videollamada por Zoom.

Pía Shaw, quien se quedó a cargo de la conducción del programa en medio de las vacaciones de Ángel de Brito, se contactó con su compañera y dio una suerte de adelanto de lo que le estaba ocurriendo: “La voy a recibir a ella, le voy a agradecer porque la semana pasada la veíamos que estaba mal, que no se sentía bien y estuvo hasta el viernes acá. Pero pasó un fin de semana fatal".

Acto seguido, apareció en pantalla Yanina y dio detalles del calvario que tuvo que tolerar el fin de semana: “Tuve una gripe terrible toda la semana pasada, hice medio reposo porque iba a laburar todos los días para no abandonar el programa ni a ustedes, pero el viernes se me tapó el oído. Yo me imaginé que eran los mocos porque estaba muy congestionada. Pero cuando me fui de LAM, seguía tapada".

La panelista contó que durante la madrugada del sábado, le empezó a doler el oído "de una manera descomunal”. “Pasé una noche tremenda, lloré, no tenía postura, trataba de ver una serie, caminaba, daba vueltas esperando que amanezca para llamar a un otorrino. Y bueno, a las 5 de la mañana el dolor era inconmensurable, un dolor que nunca en mi vida sentí. Sentí algo que estalló y me empezó a salir sangre", reveló.

El "estallido" -explicó- causo que el dolor cediera, a pesar de que la hemorragia no le cesaba. "Lo único bueno, es que en esa puntada cuando me estalla algo, el dolor cedió. A todo esto, durante la noche me tomé todo lo que vi para el dolor y nada me aflojaba- Tenía sangre y si me movía o estornudaba, me salía más sangre. Nunca me había pasado nada igual y me puse a googlear, imaginate lo que leí", sostuvo, asustada por los desalentadores pronósticos que legó en el buscador.

Lo primero que hizo a primera hora de la mañana fue llamar al otorrino de su hijo y contó cuál fue del médico: "Me mandó antibiótico, gotitas, corticoide, todo. Y que lo vaya a ver cuando terminaba de operar. Una bacteria de la gripe se me metió en el oído y me generó como una otitis que se llama miringitis bullosa. Eso te hace un montón de ampollas en el tímpano y en el conducto, que crecen y duelen mucho, hasta que revienta alguna y empieza a salir sangre".

Particularmente fue lo que le ocurrió a la panelista durante la madrugada del sábado. "Me limpiaron, me aspiraron y quedé mejor. Pero estoy como sorda, tengo un zumbido en el oído muy molesto que todavía no se me fue, y todavía tengo ampollas. El tema es que estoy tan lastimada que no me pueden sacar lo que quedó. Estoy como con una incomodidad, no volví al dolor porque estoy medicada. pero no la estoy pasando bien", explicó.

El doctor Guillermo Capuya, que estaba en el estudio y fue uno de los profesionales que consultó Yanina, explicó: “La miringitis bullosa tiene que ver con una infección viral, que puede ser el virus de una gripe, de influenza y otros. Se le da antibiótico por la complicación que puede tener”. “Estoy atacada, quiero arrancarme el oído, y sigo con la gripe. Estoy angustiada. La sangre me asustó, pensé que era grave”, cerró Yanina, todavía angustiada.

No es el primer problema de salud que afecta a la histórica panelista de LAM. Meses atrás relató que cuando intentó quedar embarazada de su primer hijo, debió realizar un duro tratamiento. “Era otra época, Lola tiene 21 años, y la ciencia debe haber evolucionado, pero ponés el cuerpo todos los días y nadie habla del dolor. Eran 10 inyecciones diarias durante nueve meses, y cuando nació Lola tenía callos en las piernas”, había explicado.

Enseguida continuó con el relato de lo que vivió por aquellos días, a comienzos del año 2000: “Yo quería ser madre, hacía siete años que estaba casada y no quedaba bajo ningún punto de vista. Hasta que me descubrieron una endometriosis. Una vez que te operan, tenés que quedar embarazada en menos de un año. Pero yo tenía tanta ansiedad que cuando me operaron, hice un par de tratamientos y quedé”.

Una vez que nació su hija, Latorre ya sabía que no quería tener otro hijo. En ese punto, explicó: “Después de Lola le dije a Diego que no quería tener más hijos. Nunca me cuidé y nunca quedé embarazada. Y cuando me entero que estoy embarazada de Dieguito no le dije nada a Diego porque estaba segura que lo iba a perder. Ya había perdido tres embarazos, quedaba embarazada y los largaba durmiendo en la cama, con Diego concentrado, una cosa espantosa”.

En tanto, sobre la llegada de su segundo hijo, Yanina había contado: “A Diego lo habían vendido de México a Guatemala. Con Lolita de dos años, tenía que hacer la mudanza. No me ilusioné, no me cuidé. Y a los cuatro meses dije: ‘Estoy embarazada’. Y no le dije nada a Diego. Nos habíamos mudado a Guatemala, Lola iba al jardín y lo agarré a Diego y le dije: ‘En cinco meses vas a ser papá’. Él no lo podía creer. Fue el embarazo más corto del mundo”.

A través de su cuenta de Instagram había revelado además que sufre una terrible afección que le causa fuertes dolores. En ese sentido, también mostró parte del tratamiento al que debió someterse para no sufrir más. Tiene un Neuroma de Morton, que es una afectación dolorosa que se produce en el pie como consecuencia de la irritación de uno de los nervios entre los dedos y el engrosamiento del tejido circundante.

Según los médicos: “Es más frecuente que afecte al nervio entre el tercer y cuarto dedo del pie, aunque también puede afectar al nervio entre el segundo y el tercer dedo”. Según explicaron los profesionales de la salud, el dolor que provoca es muy fuerte y el paciente siente como si estuviera de pie sobre una piedra en el zapato. Por eso, el dolor puede ser agudo y los dedos de los pies también pueden sufrir picores o entumecimiento.