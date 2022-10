Cuál es la dura enfermedad que le diagnosticaron a Vanina Escudero tras operarla de urgencia

¡Salió adelante! Un año después de haber sido internada de urgencia en la Clínica Olivos, Vanina Escudero reveló cuál fue el motivo por el cual debieron someterla a una compleja cirugía y explicó el crudo diagnóstico que recibió.

"Se cumple un año de aquel día en que me encontré teniendo que operarme de urgencia por un cuadro incierto. Me sacaron la vesícula y el apéndice, y gracias a la inquietud profesional del cirujano, exploraron todo el abdomen notando anomalías que mandaron a analizar. Hoy tengo muchas más certezas que entonces, porque eran todas incógnitas. Las respuestas tardaron en llegar, pero arrojaron luz", explicó en una extensa publicación de Instagram.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La bailarina, que peleó durante años para poder convertirse en mamá, hoy sabe finalmente la causa de sus dificultades reproductivas. "Estuve años analizando mi aparato digestivo, cuando el problema no estaba ahí. Vi mi fertilidad comprometida cuando hoy sé que ese era mi impedimento. Lamentablemente, mi diagnóstico llega con una doble cirugía de urgencia que agradezco trataron con la idoneidad y profesionalismo que merecía".

"Todo esto ameritó un cambio importante en algunos hábitos, que ya les contaré. Porque la endometriosis me acompañará, espero ahora más amablemente, y será algo que tenga que ir controlando", reconoció, al tiempo que alentó: "Mujeres, estemos atentas a los síntomas porque podemos calmar esta tormenta interna de sangre que, de acuerdo a cada una, será más leve o más fuerte".

Por último, la actriz les agradeció a los médicos que la atendieron les envió un mensaje a sus 670 mil seguidores: "Tanto aprendí y podría contar, y tanto más queda por aprender. Pero en un post no entra todo. Gracias a los médicos que me trataron y me apuntalaron, y a los que al día de hoy sigo consultando. De alguna manera fue un renacer. Mujeres, no nos conformemos con respuestas que no cierran: busquen y consulten. Los miedos están, pero se los combate".