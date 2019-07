Cuál es la estrategia de la defensa de El Pepo para que no vaya detenido

Rubén Darío Castiñeiras, alias “El Pepo”, sigue internado en el Hospital San Roque de Dolores luego del trágico accidente que protagonizó a bordo de la camioneta Honda CRV blanca que manejaba, que se despistó y volcó en el kilómetro 8,500 de la ruta 63, a la altura de Dolores, cuando se encontraba yendo a la Costa para hacer un show en San Bernardo y otro en Villa Gesell.

Como resultado, el trompetista de su banda, Ignacio Abosaleh y su manager, Nicolás Carabajal, perdieron la vida. Ambos, según las pericias, no llevaban puestos sus cinturones e iban durmiendo en los asientos de atrás, ya que eran los encargados de manejar a la vuelta.

La Policía Científica de Dolores encontró una botella de vodka marca Absolut con menos de la mitad de su contenido. También había un vaso de plástico, un envase de jugo Cepita, una botella de agua, un blister de tamvinil 400 y un celular, el cual le pertenecería a Abosaleh.

Las pericias realizadas en la camioneta coinciden con la declaración de la corista, Romina Candias, sobreviviente al trágico accidente junto con El Pepo. Según la corista, ella y el músico venían consumiendo "vodka" arriba del vehículo antes de que despistara y volcara.

Según contó, iban tomando "destornillador" (mezcla de vodka con jugo de naranja) y aclaró que el músico tomaba "sorbos" de su vaso. Ella describió –además- que compraron dos docenas de medialunas cerca de la Atalaya, remarcó que fue El Pepo quien compró el Vodka en un kiosco de San Fernando y aclaró que los “tragos” los hacía diluidos.

En medio de este panorama, Sol Morena -ex corista e íntima amiga de El Pepo- rompió el silencio y en diálogo con Intrusos no dudó en defender al artista. “Yo le vi muchas ganas de volver a la música cuando lo conocí. Él estaba muerto en vida con las adicciones que tenía. Lo único que lo iba a salvar era la música, y tanto él como yo lo sabíamos”, describió.

La corista conoce al cantante como pocos. Su relación comenzó en 2007, pero fue en 2012 cuando se metió de lleno en la vida del referente de la cumbia. “Nico (Carabajal) fue compañero mío y a Nacho (Abosaleh) me lo presentó Pepo meses atrás, pero no pude trabajar con él”, aclaró.

“Con El Pepo nos hicimos amigos en 2012, cuando fuimos a tocar al penal donde estaba preso. En ese momento me pidió si lo podía ayudar a armar su banda porque ya le venían las salidas transitorias y la libertad condicional, a fines de 2014”, contó.

Y sumó: "Yo armé la banda, busqué a los integrantes y él después agregó más músicos, entre ellos Nico. No voy a negar que tuvo sus recaídas (con las drogas), pero él nunca volvió a caer por completo en sus adicciones. Si se drogó, fue en un momento de debilidad”.

Según contó Morena, el artista “ya no consumía y no tomaba alcohol”. “Él es responsable, tiene que pagar y no tengo dudas de eso, pero todos somos conscientes de nuestro trabajo y a que nos arriesgamos. Nosotros no podemos parar por niebla, no tenemos un trabajo en blanco, que te enfermas, presentas un certificado y te lo pagan igual”, detalló.

En ese marco, afirmó que si El Pepo se detenía por la “neblina” iba a perder el trabajo y el prestigio de su banda. “Nosotros perdemos el trabajo y no solo de esa noche. ¡Nos quemamos! y el bolichero no te contrata más”, aseguró.

Durante el móvil con el ciclo de América TV, la corista señaló que está segura que El Pepo ya no consumía alcohol y afirmó que para ella fue la corista que viajaba con él quien lo incito. “Para mí fue ella la que quiso tomar vodka. Si él iba tomando vodka, no creo que haya querido comprar medialunas”, ironizó.

Y sentenció: ”Desde que yo lo conocí a El Pepo, nunca lo vi tomando alcohol. Ni siquiera me dejaba a mí tomar, él lo odiaba. Me sorprendería que las pericias dieran un alto contenido de alcohol en sangre. El Pepo lo único que toma es mate. Si yo seguía en la banda, hubiera estado en esa camioneta".

La defensa

Este miércoles, Miguel Ángel Pierri –abogado del Pepo- pidió la excarcelación del músico y confirmó que no será dado de alta en los próximos días, ya que no se ha recuperado. Además, no descartó que al cantante le den prisión domiciliaria o sea trasladado a una clínica psiquiátrica.

El letrado detalló que se encuentra esposado en una camilla con custodia policial y aclaró que todavía no recibió el alta médica por una fisura en la costilla. Al mismo tiempo, manifestó que está pasando por una "crisis nerviosa" y temen que atente contra su vida.

Si bien eligió no declarar en primera instancia, quedó imputado por "homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente, negligente, y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por ser más de una persona las víctimas fatales" en concurso ideal con "lesiones culposas doblemente agravadas".