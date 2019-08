El colectivo Actrices Argentinas nació en 2018 y cobró gran notoriedad a partir de la denuncia púbica y judicial que le realizó Thelma Fardin a Juan Darthés por “violación” en Nicaragua. Además, este grupo de mujeres se creó con el principal objetivo de apoyar el proyecto de Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se presentó por octava vez este año ante el Congreso Nacional.

Desde entonces las figuras del medio que integran este colectivo se reunieron pasar dar visibilidad a decenas de causas de abusos, violaciones y acosos en general. A pesar de que la gran mayoría de los casos de apoyo –como marchas y campañas- que se trataron tenían que ver con los hechos de acoso y abuso que le adjudican a Darthés las actrices Calu Rivero, Anita Co. y la propia Thelma.

La agrupación se fracturó en los últimos días a raíz de la salida de Florencia de la Ve, quien afirmó que al colectivo le faltaba “sororidad” a la hora de elegir los casos. "Formaba parte pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren”, remarcó la actual participante del Bailando.

Pero la actriz no fue la única: a ella le siguieron Valeria Bertuccelli, Érica Rivas, Laura Novoa, Gloria Carrá y Romina Gaetani, entre otras. “Apoyo la causa del aborto, pero me fui a otro Colectivo", había asegurado Florencia a la hora de comunicar su salida de la agrupación.

Lo cierto es que estás reconocidas actrices que se bajaron de Actrices Argentinas decidieron formar otra agrupación a la que bautizaron: LAS BOLTEN, en honor a Virginia Bolten, una feminista y sindicalista argentina que se dedicó a la lucha por la emancipación y la igualdad de los derechos.

Según informó Ángel de Brito a través de las redes sociales, estas actrices –que tienen su propio grupo de WhatsApp- “se separaron por no sentirse apoyadas en distintas causas. Rivas y Bertuccelli se fueron por no ser apoyadas en sus denuncias contra (Ricardo) Darín”.

Y sumó: “Flor de la Ve por el caso (Jorge) Lanata, y Novoa por estos casos y el de Natacha Jaitt. Están en contra de la verticalidad del otro grupo". Cabe recordar que Florencia de la Ve sostuvo días atrás que el colectivo Actrices Argentinas decidió no apoyarla en su conflicto con el periodista de El Trece.

"Cuando sucedió todo lo de las marchas y lo del pañuelazo empezó a haber como una ola de confesiones y todas nos conteníamos mutuamente... en ese momento yo estaba viviendo una situación con el señor Jorge Lanata y decidieron no mezclar los temas para que no se confunda con la ley del aborto", recordó De la Ve en su programa.

Pero advirtió: "Después surgió lo de Fardin que tampoco tiene que ver con el aborto... ¿y cómo es? ¿Se divide la sororidad? Entonces me fui del chat y no dije nada porque tampoco quiero intervenir en la causa que es lo primordial y tiene que ver con el aborto seguro y gratuito".

De esta manera, De Brito afirmó que la participante del Bailando por un sueño ahora está militando “con la otra agrupación que también tiene como centro la despenalización del aborto", mientras que Laura Novoa sostuvo en diálogo en la CNN Radio decidió abandonar a Actrices Argentinas “porque el feminismo es así, es una deconstrucción permanente”.

“Somos muy horizontales y hay muchísimas grupas. A mí no me pasó nada en particular simplemente que en el momento tanto de Flor como lo de Érica, de Valeria o lo de Natacha después tenemos otra visión", sentenció Novoa.