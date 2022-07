¡Cualquier cosa por el rating! Tinelli trepó, Cristian Castro se lanzó y Nancy Pazos cayó

Suben y bajan, como si fuera una metáfora de la realidad. Lo que pasa en la pantalla también se trasluce en el rating.O por lo menos eso está pasando en Canta conmigo ahora, el nuevo programa de Marcelo Hugo Tinelli.

Tal como nos tiene acostumbrado, el conductor comienza a darle un estilo propio al reality inglés, y en esa búsqueda, después de escalar hasta la cima del escenario, demostró al mismo tiempo su torpe destreza y la buena calidad de la estructura. En el medio, los 100 jurados intentando persuadirlo para que no se lastimara mientras trepaba. Por supuesto, sin éxito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El increíble Castro

Después pasó lo contrario. Se presentó a cantar Martín Abascal, un joven de 31 años, y su interpretación de la canción de Marc Anthony fue tan buena que Cristian Castro sintió la necesidad de bajar y decírselo cara a cara. Envalentonado, y vestido con un look entre el Increíble Hulk y Willy Wonka, el hijo de Vero Castro arriesgó, a medias, su integridad física y bajó los dos pisos de jurados para llegar hasta el escenario.

“¡No, no! ¡No hagas eso, Cristian!”, gritaba el conductor. “No, no. De ahí no, Cristian. Por favor”, insistía. Hasta que tocó el suelo y tomó la palabra:

“Te sentí bien, centrado, contento, con espíritu. Trasmitiste muchísimo y por eso me dan ganas de abrazarte”.

Llegó el abrazo y fin de la historia. Así que mientras Tinelli sube hasta la cima y Cristian baja hasta el llano, el rating hace lo propio con sus curvas. Luego del buen arranque del programa, con picos de 17.4 y casi todo la emisión liderando o igualando a la competencia, este lunes los números no fueron tan exitosos.

Por empezar, La Voz Argentina fue el programa más visto, desplazando a Marce del podio, que solo experimentó el día del debut; y sus números bajaron a un promedio de 12.8, con pisos de 8. Pero tranquilos, la guerra por el rating recién comienza. Será cuestión de seguir explorando los límites, Cabezón.

La última caída

Pero si hablamos de subas y bajas, imposible de soslayar la caída al aire de Nancy Pazos en el programa de Georgina Barbarossa. Sucedió en la bienvenida del magazine, durante una guerra de almohadas, en uno de los tantos intentos por copiar los desopilantes momentos de Mañanas Informales, con Jorge Guinzburg a la cabeza.

Con música de Xuxa sonando, los panelistas aprovecharon la ocasión para hacer catarsis y repartir almohadones por todo el estudio de Telefe. Y en el medio del descontrol, la picante panelista desapareció entre un sillón y una mesa. Fue al suelo de repente y fin de la guerra.