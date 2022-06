"Cuando te hacés la linda y...": la reacción de Camila Homs ante el "se lo dedico" a Tini de De Paul

Rodrigo De Paul pateó el tablero y le dedicó la victoria ante Italia nada más y nada menos que a Tini Stoessel, a quien presentó desde Wembley como su "novia". El futbolista también le agradeció el apoyo a sus amigos y a sus hijos, pero omitió cualquier tipo de referencia a su ex mujer, Camila Homs. Desde Buenos Aires y atenta a la repercusión que tuvo el blanqueo futbolero, la ahora modelo respondió con filosas historias desde sus redes sociales.

Sólo horas después de la Finalísima, Homs publicó una historia en la que habló del estado de salud de sus dos hijos: Francesca (3) y Bautista (10 meses). "Hace una semana que no duermo pues... niños enfermos. A eso se debe mi cara de muerta", escribió, al tiempo que compartió una selfie en la que se la podía ver más que producida.

Después, la modelo grabó una suerte de caminata casera en la torre en la que vive desde que se separó del futbolista. Se mostró sonriente y relajada: incluso se tentó sobre el finar del video que publicó. "Cuando te hacés la linda y te tientan", bromeó desde su cuenta en Instagram.

La semana pasada, Homs asistió al festejo por el aniversario de uno de los shoppings porteños más exclusivos y habló sobre cómo lleva la separación. "La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo".

"Toda separación es difícil. Personalmente no voy a contar las cosas que me pasan, pero cualquier persona sabe que una separación no es fácil. Eso es algo que me voy a guardar para mí, si quieren preguntarme otras cosas personales sin hablar de ese tema, les contesto lo que quieran", esquivó, en diálogo con los medios que cubrieron el evento.

Consultada sobre la posibilidad de viajar a Qatar junto a sus hijos, Homs reconoció con ironía: "No sé todavía, es algo de lo que no se habló. El día que lo defina no creo que sean los primeros en enterarse".