¿Cuándo vuelve ATAV? El nuevo elenco, la figurita difícil y la posible trama

Que vuelve Argentina: tierra de amor y de venganza, ATAV para los conocidos, es un hecho. Así lo anunció Adrián Suar en julio del año pasado, adelantando que habrá una nueva temporada de la exitosa telenovela de época que pasó por la pantalla de El Trece durante el 2019. "En el 2022 vuelve ATAV”, aseguró Suar a través de su cuenta de Instagram mientras respondía las inquietudes de sus seguidores.

La confirmación generó alegría entre los muchos fanáticos de la tira que, desde la emisión del último capítulo, el 30 de diciembre de 2019, estaban esperando una segunda parte. La tira estaba ambientada en la década de 1930 y tuvo 205 capítulos, divididos en dos partes. La ficción contaba la historia de Bruno Salvat (Albert Baró) y Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña) dos amigos que se conocieron durante la Guerra Civil Española.

Pero se trataba de una amistad teñida por la traición y el engaño ya que, al borde la muerte, Bruno le pide a Torcuato que se haga cargo de su hermana Julia y de sus bienes. La ficción también trató temas como la trata de personas, la inmigración, amor, drama y todo lo que una telenovela necesita para ser exitosa. Si bien la pandemia demoró los planes, el regreso de ATAV podría estar más cerca de lo que se espera.

Hay que aclararle a los fans, que lo que más le importa es saber cuándo se reencontrarán con los queridos personajes que hicieron brillar Eugenia la China Suárez, Benjamín Vicuña, Mercedes Funes, Fernán Mirás, Delfina Chaves y también el español Albert Baró, que se hizo famoso en Argentina por su papel en Merlí, la serie catalana, es que esta nueva edición de la ficción contará otras historias y, por ende, tendrá otro elenco.

Según trascendió, los protagonistas de la nueva temporada serán Gloria Carrá, Federico D’Elía y Juan Gil Navarro. Nacho Di Marco -actor argentino que vive en Perú- también formará parte del elenco que aún se está terminando de confirmar. “No está cerrado el elenco coral. Va a haber como tres mundos: un teatro de revistas, la historia de una pareja gay, y una con violencia de género”, contaron en El Trece.

Desde el ciclo de canal Trece también informaron que a la producción le interesa poder contar con Darío Barassi, un nombre de peso dentro de la señal. El conductor de 100 argentinos dicen volvería a la actuación con una participación especial que tendría durante los tres primeros capítulos. Sin embargo, aún están en negociaciones y no está confirmado su personaje. Andrea Rincón y Belén Chavanne también habrían sido elegidas para esta segunda parte.

La ficción comienza a grabarse a mediados de mayo y se espera que acompañe al público durante el segundo semestre del 2022. Polka detuvo todas sus producciones cuando se desató la pandemia de coronavirus en Argentina. Igualmente, desde la productora ya tenían bien en claro que ATAV tendría una larga pausa para generar expectativas y también para que sus autores puedan armar una historia que esté a la altura de la primera temporada.

El último capítulo de 2019 tuvo un final abierto. Un lujo que pocas telenovelas se pueden dar. Argentina, tierra de amor y venganza mostró algunas imágenes del hijo de Torcuato Ferreyra, el malísimo interpretado por Vicuña, junto a su madre, Alicia, en la piel de Funes. Ese final, luego de más 200 capítulos, junto al intento de suicidio de los dos hermanos malvados, generó un furor entre sus seguidores.

Por otra parte, también mostraron un salto en la historia. Por ese motivo, a algunos de los personajes se los pudo ver en la década del 60, donde transcurrirá la historia en la segunda temporada. “Si bien alguno quedaría, habría nuevos personajes y otras historias, la trama tendría la misma impronta, pero hay que encontrar las historias para esa época. Tiene que tener todo lo que tuvo esta”, relataron allegados al canal.

Aunque el guion aún no fue definido, se estima que el hijo de Torcuato buscará vengar la memoria de su padre y para ello contará con la ayuda de su mamá. ¿Contra quién buscará pelearse? Para eso falta. Pero habrá que esperar si ataca a Bruno y a Lucía, interpretados por Albert y Chaves, o irá por todos. También falta develar si es hijo del incesto entre hermanos, si es fruto de la relación del personaje de Vicuña con Marie, que era interpretado por Macarena Paz.

O si, directamente, es hijo de Alicia con Bruno. En diálogo con BigBang, Gaston Cocchiarale -quien interpretó a Lowenstein- contó que se trata de un proyecto nuevo y que, según llegó a sus oídos, contaría con un elenco completamente nuevo. "Tengo entendido que no va a tener a nadie de la primera temporada. Va a ser un proyecto nuevo, que se va a llamar ATAV, pero no se cómo lo van a concertar. Por ahora, mi no me llamó nadie y no me convocaron para el proyecto", aclaró.