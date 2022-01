Cuánto cuesta y cómo es la "escuelita" de Broadway elegida por Gastón Pauls y Agustina Cherry para su hija

Con tan sólo once años, Muna, la hija mayor de Gastón Pauls y Agustina Cherri, partirá rumbo a Estados Unidos para seguir los pasos de sus padres dentro del mundo del espectáculo. Y, para quienes siguen sus redes sociales, no fue ninguna novedad: la pequeña tiene mucho talento musical y ama grabar covers.

Luego de que la productora Cris Morena, conocida por haber trabajado con Cherry en la tira Chiquititas, la halagó públicamente; sus padres empezaron a buscar la forma de que siga ampliando sus conocimientos. “Sos una gran artista, lo veo en tus ojos, como siempre en los de tu mamá”, fue la frase que Cris Morena contó que le dijo a Muna para intentar sumar a su escuela, Otro Mundo.

A Luciana Salazar la acusaron de tenirle el pelo a Matilda, se enojó y le inició un juicio a Twitter y a Google

Sin embargo Pauls y Cherri tienen decidido que su hija salga del país para hacer un curso intensivo en la escuela de Brodway elegida por varias de las celebridades argentinas. “Go Broadway” es el nombre de la institución, que ofrece programas intensivos de 10 días en diferentes partes del Mundo y al que ya concurrieron Flor Otero, Germán Tripel, Franco Masini y Karina La Princesita.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con un programa de diez días, que incluye clases de actuación, de canto, visitas a obras de teatro, de danza, de expresión corporal y hasta de ayuda para aplicar a universidades dentro de los Estados Unidos, su costo es de USD 4.500 más impuestos con un depósito de USD 200 de acuerdo a la información que suministran en la web de Go Broadway.

Salvo los aéreos; el curso incluye el hospedaje, recorridas y hasta personas que cuiden a quienes lo hacen en la modalidad para adolescentes. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el próximo curso en Nueva York, sede a la que irá Muna, comienza el 31 de enero.

La carrera de Muna tiene una particularidad que reveló recientemente su madre en una entrevista a Juana Viale en el programa “La Noche de Mirtha”. Es que cuando nació sus padres decidieron presentar un recurso de amparo para que ningún medio pudiera mostrar su cara, en pos de resguardar su intimidad.

Sin embargo, a medida de que fue creciendo y mostrando su faceta artística esa medida legal seguía vigente por lo que estaba impedida de ser considerada para cualquier tipo de obra o programa. Cherry en la entrevista contó que fueron varios los pedidos su hija le hizo para que deje sin efecto esa cautelar.

“Ella desde muy chiquita canta, de los cinco o seis años. Había un recurso de amparo por el que no se le podía mostrar la cara, hasta que un día se sentó y me dijo: 'Mamá quiero mostrar lo que hago'. Tengo pánico y siento que no va a poder con nada”, contó. Luego, al darse cuenta de que podía quedar como una medida egoísta de su parte, Cherry explicó que el motivo era lo que ella vivió en la televisión argentina.

“La televisión era otra cosa.Tantos años se preparó para ser cantante que ahí está, componiendo sus canciones y por grabar un disco con sus temas. Ella tiene un manejo (de la situación), una relajación… eso me da tranquilidad. Tiene muy en claro lo que quiere. La llamaron de una compañía para grabar un disco y dijo que no porque la iban a llevar para otro lado”, agregó.