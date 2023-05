"Cuánto hace que no veo una cosa así": Barbieri, el video hot de Holder y sus otras machiruleadas

A raíz de la viralización del video hot de Tomás Holder, en el cual se lo ve teniendo relaciones sexuales con una mujer, Carmen Barbieri mencionó el tema en su programa y no ocultó su "excitación", algo que a cualquier conductor hombre se le hubiera recriminado. "¡Cuánto hace que no veo una cosa así!", disparó, con menos deconstrucción que Baby Etchecopar.

La conductora no mostró el video en vivo, pero sí lo vio al aire con sus compañeros de panel. Durante minutos, todos hicieron bromas y se tomaron el tema con una sorprendente liviandad. Tal cosificación hizo que muchos usuarios en redes sociales cruzaran al equipo del programa con lógicas interpelaciones. Y si esto se lo hacían a una mujer, ¿cuál sería la reacción del público? ¿Cuánto hace que estas cosas pasaron de moda?

“No le pongas sonido que me voy a desmayar”, afirmó Barbieri, a la cabeza de los chistes cosificadores.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Recordemos que en febrero de este año, la ex vedette criticó a su ex nuera por filtrar los chats de su hijo con todas sus amantes. Lugar en el que obvio, se puso del lado del hombre. Más allá de que sea su hijo, y por motivos evidentes lo defendería, este no fue el único episodio poco deconstruido de la conductora.

Desde hace al menos veinte años, Barbieri trata de “mufa” a Marixa Balli. ¿El motivo? La bailarina sufrió a lo largo de su vida la muerte de más de una de sus parejas y, sororidad a marzo, la conductora la apodó "la viudita".

Tiempo después de la muerte de Rodrigo Bueno, la reina de la Cachaca visitó el programa en el que por ese entonces trabajaba Barbieri. Ni lenta, ni perezosa; la conductora le propuso leer los mensajes que los televidentes le enviaban y compartió el más agresivo que encontró.

“Eso fue hace veintipico de años. Era otra época, no estaba el celular como ahora, y me daban tarjetas y yo las iba leyendo. El coconductor era Polino y yo lo leí. Fue una cosa horrible. No lo hice con maldad”, se justificó tiempo después.

Pese al pedido de disculpas por los episodios con Marixa, lo cierto es que la poca deconstrucción de Carmen volvió a quedar expuesta con el video de Holder. "Qué cosa terrible lo que están haciendo estos dos", disparó sin piedad.

Días atrás, en lo que se denomina el feminismo selectivo, Barbieri también dio la nota al apoyar a Eugenia "la China" Suárez: "La voy a defender porque está harta la mujer. Le dan y le dan, se meten en su vida. Ella trata de alejarse. Chicos, vivan el amor. Enamórense, tengan pareja y traten de ser prolijos para no lastimar a la otra persona. Es lo que siempre estoy tratando de enseñar", cerró.

Eso sí, cuando Fede fue descubierto por engañar de manera obsesiva a su pareja, para la conductora la mala del cuento fue su ex nuera por difundir las fotos. ¡Coherencia, Carmen!