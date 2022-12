"¿Cuánto querés?": acusan a Icardi de haberle ofrecido plata a L-Gante para que se aleje de Wanda

En las últimas horas se viralizaron imágenes del cantante de cumbia 420 con Anto Pane, una influecer reconocida en las redes sociales, pero lo que parecía ser un apasionado encuentro terminó en un escándalo mediático.

La joven estuvo de invitada en el programa de Ángel de Brito, y afirmó que Elian no solo le tiró onda, sino que también concretaron un largo e intenso encuentro sexual: "Fueron tres en una hora", reconoció haciendo referencia a su accionar sexual.

Casi como si hubiera ido al programa solo para generar problemas, Pane reveló que mantuvo una conversación íntima con L-Gante en la cual le develó muchos secretos de su relación con Wanda y el arriesgado "intercambio" de Mauro Icardi. Según su relato, el futbolista le habría ofrecido una suma de dinero muy elevada con el fin de que se aleje de la empresaria y del romance que estaban encarando.

“No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado. También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”, contó Pane. Cuando las angelitas le consultaron si sabía cuanto era la suma de dinero, la influecer remarcó que no le pregunto por eso ya que para ella ese noviazgo es puro marketing.

Además, reveló que L-Gante la comparó con Wanda pero que ella no se sentía parecida. “En un momento me dijo, me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella”. A raíz de estos dichos, el papá de Jamaica salió al cruce y no solo desmintió este relato, sino que además fulminó a la usuaria de Only Fans.

El cantante compartió una imagen en su cuenta de Instagram junto a la foto de Pane en LAM y escribió: "Dios mio, todos los de anoche sabemos que esa persona es farandulera y mentirosa. Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche. Agradezco por el alago de que supuestamente te hice acabar tres veces pero yo no estuve con nadie. Anto Pane seguí la flecha te falta mucho para ser la bomba tucumana", cerró.

Cabe destacar que esta joven se dedica justamente a intentar enganchar hombres con pareja para luego "filtrar" las fotos y contarlo con orgullo en los medios de comunicación. No obstante a esto, Pane intentó hasta el último minuto entrar a la casa de Gran Hermano, pero al parecer no solo no quisieron aceptarla sino que directamente no la tuvieron en cuenta.