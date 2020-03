Cuarentena real: las exigencias de Meghan Markle a sus colaboradores desde el "aislamiento" por el coronavirus

Meghan Markle y el príncipe Harry tuvieron suerte: regresaron de Londres a Canadá, donde en enero comenzaron su nueva vida tras la renuncia a la realeza justo antes de que ese país cierre las fronteras. Los duques de Sussex quedaron en aislamiento voluntario en su mansión en medio de la pandemia de coronavirus que sacude al mundo, aunque eso no impidió que la actriz hiciera una serie de exigencias a su círculo íntimo.

La situación, que se complica día a día en todo el mundo no escapó a Markle y Harry. A través de un comunicado, los duques de Sussex hablaron por primera vez sobre la pandemia de coronavirus y se mostraron llenos de esperanza con que nadie de la familia diera positivo en el test de COVID-19. La novedad no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que Harry estuvo con el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que a su vez estuvo en contacto con personas que sí dieron positivo.

En este sentido, el comunicado de Meghan y Harry es concreto: “Estos son momentos inciertos. Y ahora más que nunca nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos para la verdad, el apoyo y para sentirnos menos solos durante un tiempo que honestamente puede dar mucho miedo”. Hay tantos alrededor del mundo que necesitan apoyo ahora mismo, que están trabajando sin descanso para responder a esta crisis detrás de bambalinas, en la primera línea o en casa”.

Pero el coronavirus y la situación de aislamiento no impidieron que Meghan lanzara a sus colaboradores más cercanos una serie de exigencias. En primer lugar, según el Daily Mail son contados con los dedos de las manos los trabajadores que tienen contacto con los duques de Sussex. Quienes se mantienen en contacto con Meghan deben utilizar guantes de latex permanentemente, sobre todo si salen de compras o realizan diligencias en el exterior de la mansión en la que viven.

Una fuente dijo que sólo unos pocos pueden interactuar con ella, Harry y Archie. Sin embargo, el aislamiento no impidió una exigencia aún mayor de Meghan a sus colaboradoras. A sus allegados les pidió que trabajen para ayudar a los más necesitados, porque no se trata sólo de una pandemia, sino de una crisis de salud mental. “Meghan dijo que sólo porque se están aislando no significa que no puedan ayudar” y les pidió que no se queden “sentados en casa sin hacer nada”.

Eso implica que quienes trabajan con la duquesa deberán colaborar en algún tipo de asistencia y la posibilidad de una ayuda en línea a personas que atraviesan una situación difícil. Según publican medios internacionales, sería a través de una organización de salud mental sin fines de lucro que apoye de manera “virtual” a quienes lo requieran.