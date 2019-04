Cuernos confirmados: Screpante dijo que Lucía Pedraza le confió que fue infiel a Nacho Viale con Lavezzi

Lo que parecía un simple rumor, fue confirmado en las últimas horas por Yanina Screpante, ex pareja del “Pocho” Lavezzi, quien de cierta manera afirmó que la modelo Lucía Pedraza le habría sido infiel a Nacho Viale con el ex jugador de la Selección Argentina.

Consultada por Los Ángeles de la Mañana sobre esta supuesta infidelidad, Screpante en primer lugar remarcó que está separada del futbolista desde hace varios meses y aclaró que ella jamás le descubrió ninguno de los supuestos engaños al Pocho. “Esas veces le creí, no sé ahora”, disparó.

“Tengo entendido que Nacho y ella (por Pedraza) no estaban en pareja. Me parece que estaban en un impasse. Pero, bueno, un poquito de falta de códigos porque la conozco a ella. Te digo la verdad, me sorprendió un montón”, manifestó la ex de Lavezzi, algo molesta por este rumor.

Según contó, Pedraza “la encaró” y, sorprendida por los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el ex delantero de San Lorenzo, le dijo que no había tenido ningún affaire con Lanezzi: “Ella me vino a encarar y me dijo ‘ay no puedo creer lo que se está diciendo’, le dije que le creía y después me enteré todo esto...”.

En ese sentido, Screpante resaltó que la modelo “no” es su amiga, aunque aclaró: “En París la llevé a todos los lugares, con Pocho inclusive, que no sé si ya había algo o lo venía mirando, o por ahí le gustan los amigos del novio. La realidad es que los que son amigos son ellos”.

Además, no tuvo dudó en criticar con crudeza a la pareja del nieto de Mirtha Legrand. “Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije 'te creo' y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije 'cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar’. Porque me vino a mentir en la cara, no me mientas, no me hables”, expresó.

Y sentenció: “Me respondió 'tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada'. O sea que me lo reafirmó. No me podía seguir mintiendo porque esto que se rumorea yo ya lo sabía porque tenemos mucha gente en común. Nacho y Pocho son amigos. O eran… No sé, porque viste que ahora se usa el todos con todos. Ni idea, no sé”.

Ante los dichos de la ex de Lavezzi, Pedraza no tardó en salir a responderle y aseguró: “No tengo idea, no voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez. Los conozco a los dos (al Pocho y a su ex), pero no soy amiga de ninguno. No pasó nada”, sentenció.

¿A quién le creemos?