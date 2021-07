Cuernos, denuncia y enojo: la verdad sobre la acusación contra Meme Bouquet, el marido de Mery del Cerro

Las redes sociales pueden ser una herramienta increíble para la comunicación. Pero también un gran dolor de cabeza. Y algo de eso sufrieron María del Cerro y su esposo Meme Bouquet, que están juntos hace 11 años y tienen dos hijas, llamadas Mila y Cala.



El DJ viajó a Estados Unidos el 26 de junio y no pudo regresar a Argentina, luego de las restricciones del Gobierno Nacional, por la pandemia de coronavirus. Instalado en New York, lejos de su esposa y de sus hijas, Meme usó su cuenta de Instagram para dedicarles un mensaje.

Primero escribió: "Varado en Nueva York. Un poco de bronca, un poco de tristeza y extrañando. Yo había venido por diez o doce días por trabajo. Vine a poner música y me volvía al día siguiente y bueno, por estas medidas de restricciones me quedé varado acá".

Y agregó: “Me mandan este vídeo de un baile de Milu para mí, Cala diciendo ‘papá´ y Rudo al lado como siempre! Con la Mejor Mamá del Mundo bancando en Bs As. Las Amo! Espero verlas pronto porque no se como voy a hacer. Extrañándolas mucho".

Luego de esa publicación, que sumó miles de likes, una usuaria escribió un duro comentario contra Bouquet, con una denuncia: “Las extraño dice y se cansó de ‘gorrearla’. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las mujeres que dijeron que estuviste con ellas en Mar del Plata?".

No hubo respuestas por parte de Bouquet, ni por parte de la modelo. Él borró el comentario de esa usuaria y después limitó la capacidad de que la gente posteé en su foto. Pero la polémica no terminó ahí.

La usuaria llamada Dana Blanco siguió con sus posteos en su cuenta de Twitter. "Le comenté a Meme Bouquet en una publi, porque es terrible fantasma y se cansó de 'gorrearla' a Mery del Cerro, y el chabón limitó los comentarios. Un poco de escrúpulos te pido", dijo la joven.

Y agregó en otro tuit, en respuesta a los supuestos datos sobre las chicas que podrían haber tenido algún tipo de relación con el marido de Mery: “En todo rumor siempre hay algo de verdad. Si un montón de chicas salen a decir algo, sin conocerse, ponele que no estuvo con todas... Pero algunas seguramente sean verdad. Uno no habla por hablar”.

Pero la modelo no se quedó callada. Por supuesto, desde su cuenta de Instagram, Del Cerro escribió: "Están diciendo cualquier cosa. ¡Yo puse eso anoche por otro motivo! Con Meme estamos bárbaro, lo extrañamos un montón y él a nosotras. Hablamos todos los días. Si Dios quiere en breve estará con nosotras".

Antes del escándalo mediático, la modelo había publicado otro mensaje en las historias de Instagram: “Ese fue mi balance en el día de hoy. Buenas noches”, firmó sobre un texto en el que se habla que "la familia y los amigos es lo más importante y la salud es algo para agradecer todos los días".

Pero, mientras las acusaciones contra su esposo continúan, Mery optó por bajar las tensiones: “Qué linda que es la vida, pero qué difícil por momentos, que todo pasa por algo, que lo que sucede conviene, que no hay mal que por bien no venga, que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido, que me da placer y felicidad un día de sol y que no hay nada más lindo que un abrazo fuerte a alguien que querés mucho”.

Y finalizó: “Que me encanta hablar con gente grande de lo que sea, porque en sus miradas hay mucha historia para contar, que la familia y los amigos son lo más importante, que la salud es algo para agradecer todos los días. Y que siempre una buena copa de vino sea un momento de encuentros y sonrisas”.