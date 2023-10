Cuernos, mensajes a Wanda y ahora un embarazo: la extraña relación entre la ex Boca y Barco

El nombre de Micaela Romero, la joven modelo que supo ser parte de “Las Boquitas” -las históricas porristas del Xeneize- cobró gran fuerza en las redes sociales luego de que publicara en su cuenta de Instagram que está en la dulce espera. "Mamá y papá te esperan con mucho amor bebita", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Pero lo que verdaderamente llamó la atención de sus más de 73 mil seguidores fue que, junto al mensaje, compartió una postal de la camiseta de River -ella es hincha de Boca- con el número 21 y el nombre "Abigail". Ese no es más que el número que lleva en su espalda Esequiel Barco​, quien el miércoles deslumbró en la victoria del millonario ante Independiente por 3 a 0. Ese posteo fue compartido por el extremo del club de Núñez, quien se mostró entusiasmado y feliz por la noticia.

Lo cierto es que los seguidores de ambos se mostraron sorprendidos por la feliz noticia debido a la polémica historia de chicanas, cruces y conflictos que protagonizaron ambos desde que se habían separado. Hay que recordar que la pareja se conoció cuando el jugador de 24 años daba sus primeros pasos en Independiente, donde supo ser campeón de la Copa Sudamericana de la mano de Ariel Holan y en el mítico Maracaná en 2017.

La extraordinaria performance del futbolista, de por entonces 18 años, le permitió al rojo venderlo a Estados Unidos, al Atlanta United de la MLS, en una cifra de 15 millones de dólares. Fue un mes después de su llegada al fútbol estadounidense que de forma llamativa y un tanto precoz contrajo matrimonio con Romero, quien ya por ese entonces era ex integrante de las porristas de Boca.

¿Qué había ocurrido entre Romero y “Las Boquitas”? “Esta chica dejó de representarnos desde que nos mintió en la cara negando que estaba con un jugador (algo que prohíbe las supuestas normas para ser porrista de Boca). Por favor, no la vinculen con las que sí amamos al club y jamás lucraríamos. Gracias”, habían escrito las integrantes del equipo en las redes sociales luego de que a Romero la acusaran falsamente de revender entradas para un Boca-River a U$S 10 mil.

Resulta que en noviembre del 2018, mucho se habló del valor de las entradas para el encuentro de ida de la final de la Copa Libertadores que disputaron Boca ante River aquel sábado en La Bombonera. Sin ir más lejos, el propio Mario Pergolini había usado las redes sociales para quejarse del costo del adicional para conseguir una platea: “¿2700 pesos el adicional de platea? ¿Están locos?”, había disparado.

En aquel momento, sin la inflación que azota al país actualmente, la platea preferencial para el partido de ida tuvo un valor de $2700; los Palcos, Terrazas, Media y Baja central de $2200; Sector M, Baja, y Media lateral de $1700; Alta central de $1500 y Altas extremo de $1300. Pero el “negocio” se había visto a la hora de la reventa, donde las entradas llegaron a alcanzar cifras de 40, 50 y hasta 180 mil pesos en el caso de la Platea Baja. En ese momento, entre 1000 y 4500 dólares.

En esa línea, el nombre de Micaela Romero resonó en las redes luego de que en su cuenta de Instagram publicara que estaba vendiendo tres abonos a 3300 dólares cada uno o, en su defecto, los tres por la para nada y casi inalcanzable suma de 9500 dólares. Según le había confirmado a BigBang en su momento, la publicación original no le pertenecía a ella y, según le había comentado a este sitio, tan sólo intentaba conseguir un par de entradas para poder presenciar la histórica final. “Vi la publicación sobre esas entradas y pregunté para comprarlas para mí. Si las publicaba, me dijeron que me bajaban el precio”, le había explicado a este diario.

Y sobre el quiebre que había tenido con Las Boquitas, destacó que se había dado debido a su relación con Barco. "Están así porque estuve con un jugador y según el contrato que manejan ellas con Boca, que jamás me mostraron, dice que no podíamos estar con nadie. No seas bolu… ¿sabés las cosas que sé? Mejor que no me molesten”, le había dicho en su momento a BigBang.

Por aquel entonces, la bella modelo ya se había separado de Barco debido a la innumerable cantidad de infidelidades que le descubrió. Incluso, el ex Independiente había sido separado del Atlanta United por "indisciplina". Según habían informado distintos medios, el futbolista habría intentado seducir a la mujer de un compañero.

De hecho, en 2022 salieron a la luz los escándalos chats del supuesto hackeo a la cuenta de Instagram de Wanda Nara y uno de los nombres que se sumó a aquella novela fue el de Barco, quien le envió una importante cantidad de mensajes a la empresaria para seducirlo. “Tan perfecta”; “Sos perfecta, me tenés así”, fueron algunos de los mensajes del actual jugador de River a la conductora y a raíz de esto, Romero aseguró no le llamaba la atención ya que ese había sido el motivo por el cual se separaron. “Con Esequiel estuve desde que él comenzó su carrera, varios años, decidimos casarnos en el 2018”, le había contado a Caras.

Sin dudarlo, la modelo le había contado a la revista que el extremo "le escribía a muchas mujeres" y que "eso fue siempre así". "Fue muy difícil por eso las cosas que salen de él no me sorprenden, a mi me llamaban por teléfono mujeres contándome cosas que hicieron con él”, había sentenciado. El último intento de conquista de Barco había sido la ex Gran Hermano, Coti Romero, quien luego de hablar de lo "histéricos que son los futbolistas" afirmó: "Lo voy a quemar acá. Lo único que voy a decir es que es de River actualmente. Me sigue, me deja de seguir; me sigue, me deja de seguir. Me mandó mensajes y no le contesté, me parece que se tiene que dar cuenta de que no va", aseguró en el Bailando por un sueño.

Y ante la insistencia de Marcelo Tinelli, la ex GH dijo que "es alguien que anda mucho por el mar" y cerró con que "era de Independiente cuando salió campeón de la Sudamericana", dando a entender que se trataba de Esequiel Barco. "Me acuerdo de uno también que era de San Lorenzo. Pero yo no les contesté. No abrí los mensajitos, quedaron en solicitudes. Hay una técnica que hacés con Instagram: lo restringís, y ahí podés leer sin que se dé cuenta. Me preguntaba dónde estaba viviendo, me mandaba corazones. No Barco, el otro", completó después. Ahora parece que el tiempo volvió a unir a Romero con Barcos, los errores del pasado quedaron atrás y la pareja volvió a apostar al amor.