Cuernos, peleas y millones: la inmensa fortuna que se disputan Piqué y Shakira

El escándalo de infidelidad, boliches, salidas y cuernos entre Shakira y Gerard Piqué sigue sumando capítulos. Para aquellos que viven en un tupper y todavía no se enteraron de qué va esta verdadera disputa entre la cantante y el futbolista, resulta que el capitán del Barça estaría viviendo en su departamento de soltero en la calle Muntaner, muy cerca de la plaza Adriá, después de que la cantante lo encontrara hace varios meses in fraganti con otra mujer, lo que derivó en que cada cual comenzara a hacer sus vidas por separado. En ese sentido, sostienen que Piqué "está desatado" y "desbocado de fiesta", disfrutando de su nueva vida de soltero.

Además, afirman que estaría saliendo mucho de noche junto a varios de sus compañeros de equipo, como por ejemplo Ricard Puig Martí, conocido como Riqui Puig, el mediocampista español de 22 años. De hecho, se lo llegó a ver en los reservados de dos de los boliches más exclusivos de Barcelona: Bling Bling y Patrón. "Se le ha visto acompañado de otras mujeres", señalaron medios españoles.

Como si esto fuera poco, al defensor ya se lo vinculó con varias mujeres. Primero se habló de una modelo de 20 años que habría mantenido un romance breve con el incansable Gerard. También se habló de la mamá de Pablo Gavi, un compañero del plantel de Barcelona. Luego se sumó Susy Cortez, más conocida como Miss BumBum, que confirmó que Piqué le mandaba mensajes, fotos y videos sexuales para conquistarla.

La prensa española aseguró que la amante de Piqué es una joven de 22 años que conoció en el bar La Traviesa, el preferido del jugador, y finalmente fue descubierto en compañía de una misteriosa rubia en una fiesta realizada en Estocolmo, Suecia, de la cual participó luego de presentarse como cabeza de Kosmos (la empresa que creó en 2017 con el apoyo de Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, con la intención de "reinventar los negocios de medios y deportes") de un evento.

Lo cierto es que esta situación no tendría vuelta atrás: la cantante colombiana y el futbolista blaugrana ya iniciaron el proceso de divorcio. Ambos contrataron abogados especializados para iniciar los trámites, ya que si bien no están casados, comparten importantes bienes sobre las que hay que poner orden. Pero si bien aseguran que ninguno de los dos quiere el dinero del otro, hay importantes bienes en juego.

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, Shakira acumularía más de 300 millones de dólares, a partir de lo producido en su carrera musical y por publicidades. Los ingresos de Piqué son mucho menos, para la sorpresa de los fanáticos. El patrimonio del jugador superaría los 80 millones de dólares, en base a lo percibido como jugador del Barcelona y las ganancias de Kosmos, su empresa.

En ese contexto, afirman que la cantante pretende la custodia completa de sus hijos. Shakira y Piqué se conocieron y enamoraron en el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, el que ganó España gracias al gol de Iniesta y que bailamos al ritmo del Waka-Waka. No se casaron, pero sí formaron una familia con dos hijos: Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. Los pequeños están muy unidos a sus padres y comparten aficiones y hobbies: fútbol, música y deporte.

La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona ya que no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años. De hecho, hace algunas semanas la justicia española avaló que la cantante fuera juzgada por fraude fiscal al presuntamente no haber declarado 14.5 millones de euros a la Hacienda Pública del país ibérico. Por esta razón, tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto.

Y acá empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y sostiene a que los nenes nacieron en Barcelona, se criaron en suelo español y que allí formaron sus vínculos, como sus amigos del colegio. En el tiempo que estuvieron juntos, compraron dos propiedades. Una, adquirida en 2012, está ubicada en Esplugues de Llobregat, y tiene una cotización de 4.800.000 dólares.

Luego, en 2015, compraron otro inmueble cerca del Camp Nou, el hogar del conjunto culé, tasada en USD 5.3 millones. Según los medios locales, aquí radica la disputa. Mientras que quedarían afuera de la pela los bienes que tenían antes del vínculo amoroso. Por el lado de Piqué, su “casa de soltero”, que cuenta con tres plantas y también vale cerca de 5 millones de dólares. Y Shakira, la mansión en Miami, que orilla los USD 14 millones. Parece que plata no les va a faltar.