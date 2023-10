Cuernos y un puñado de nombres: cómo se enteró Jésica Cirio de la infidelidad de Insaurralde

El escándalo que protagonizó el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clerici, quienes aparecieron en un yate de lujo en Marbella generando el hecho político del momento, todos los días deja nuevas pistas que revelan que la relación no era reciente y que el referente había sido infiel a Jésica Cirio desde hace años. Esto lo confirmó Yanina Latorre en LAM, donde especificó cómo fue que la conductora de La Peña de Morfi lo comprobó.

Al aire del programa de América TV este lunes, Ángel de Brito hizo referencia a las sorprendentes imágenes de ellos y el video en el cual se los ve teniendo relaciones, que Clerici subió y luego borró. "Indigna más el lujo, el despilfarro, mientras el país está arruinado", expresó. "Hay que decir que ese video es de 2021", agregó Latorre. "Ellos hace tres o cuatro años que tenían una relación. Jésica se había enterado el año pasado de esta relación y la trataron de loca. Ahí empieza la debacle de ellos, en octubre del año pasado", reveló la panelista, informada con fuentes propias cercanas a la familia de la ex del hombre de Lomas de Zamora.

"¿Por eso se terminan divorciando o por otra cosa?", le preguntó De Brito. "A ella le llegan tres nombres", explicó Latorre. "Uno era el de una tatuada famosa, que era ella y después le llegan dos mujeres más, con nombre y apellido", agregó respecto al Marbella-Gate. La panelista fue más aguda aún y detalló cómo fue el proceso por el cual Jésica se enteró que finalmente era Clerici el affaire de su ex. "Ella averigua y le terminan diciendo que es Sofía, no tenía el teléfono de ella, la va a buscar en Instagram, no sé si de caliente, lo típico cuando te dicen 'tal se está acostando con tu marido', y ahí se da cuenta de que la tenía bloqueada a Jésica", relató.

Este hecho motivó que las sospechas se transformen en confirmaciones y que Cirio comience a transitar un camino de desconfianza con el padre de su hija. "A partir de ahí empezó a tener problemas con Martín", agregó Latorre.

Tal como relató la pareja de Diego Latorre, ese fue el comienzo del fin, algo que se profundizó desde que él comenzó a ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof. "Según Jésica y su entorno, Martín cambió. Mientras estaba de intendente era un tipo familiero, volvía a su casa tipo 18, 19 horas, era normal", detalló.

Es que, las pruebas que tienen en LAM dejan en claro que el affaire entre Clerici e Insaurralde lleva muchos años. Más allá del video, que sería de 2021, las otras fotos que no son en el yate serían de otros episodios en los que estuvieron juntos. Al mismo tiempo, al aire de Mañanísima, la periodista Estefi Berardi expuso en los últimos días una parte oculta de la trama de este escándalo que sacudió la vida política del país.

"Tengo una información confirmada, pero me gustaría sacar al aire a Clerici para ver si es verdad que hizo un pedido, en un audio que está grabado, de 100 mil dólares previo a publicar todo lo que publicó. Me gustaría preguntarle si esto es verdad”, insistió. "Se ve que no accedió a ese pedido porque publicó todo. La fuente de información es inobjetable", agregó.