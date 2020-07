Cuidado con la bombachita: el tremendo percance de Edith Hermida en Bendita

Le puede pasar a cualquiera, claro, Pero cuando te pasa por televisión, te pasa delante de miles de personas. Y cuando encima te prende fuego el alma máter del programa, es muchísimo peor. "Cómo es la gente. Por lo menos seis mensajes que me dicen: 'Decile a la Chiru que se le marca la bombacha. Yo ni me había fijado, pero...", le dijo (¿le mintió en esto último?) Beto Casella a Edith Hermida anoche, durante la emisión de Bendita. Edith conduce el programa desde que Beto, por razones de salud pública, decidió salir desde su casa. Y ayer Edith lucía un pantalón blanco apretado y una tanga que ella misma definió como "muy chiquitita".

Tras el comentario de Casella, Edith no se sintió incómoda ni un segundo. O en todo caso, si se sintió incómoda lo disimuló muy bien, porque está claro que redobló la apuesta."Ya lo sé, me puse una tanga muy chiquitita para que no se me marque, pero se me marca igual", le respondió. La respuesta dio lugar a comentarios divertidos de los panelistas. "La tanga es choricera", sostuvo Carla Czudnowsky. Podés ver la escena completa si adelantás este video 25 minutos.

Carla le sugirió que se subiera la bombacha hasta la cintura para que se le marcara menos. "¿Qué querían, que no me pusiera bombacha?", preguntó Edith, y agregó, además, con buen humor: "Nunca uso bombachas tan chiquititas". Hay que decir, además, que Edith le hizo caso a su compañera: si le prestás atención a la imagen, en un momento la verás con una tirita blanca en la mano, que precisamente corresponde a la bombacha chiquitita que se está ajustando. Fue un buen paso de comedia, al que Edith le sacó todo el jugo posible con su pantalón blanco y su tanga brevísima, del mismo color.