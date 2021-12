¡Cuidado! Es tóxico: Luciana Salazar acusó a Redrado de mentiroso y él la contraatacó

La semana pasada parecía que la relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado por fin llegaba un tiempo de paz. Decidido a retomar su relación con Matilda, la hija de Luli, el economista filtró en los medios un intento de disculpas públicas dirigidas a su ex novia. Es que, desde marzo mantuvieron un duro enfrentamiento personal y público.

Pero, como siempre, Martín falló. Según un arreglo judicial, Redrado debía publicar en todas sus redes sociales las disculpas a Salazar. Por supuesto, no lo hizo. Y eso hizo enojar mucho a Luciana, quien esperó durante una semana que las hiciera públicas.

Como el economista no lo hizo, Lulipop disparó con munición gruesa desde su cuenta de Instagram. A través de una historia, la ex vedette publicó el documento, con la firma de Redrado, en donde pide perdón por sus acciones. Dicho acuerdo debía ser dado a conocer en Twitter e Instagram. Cosa que no hizo.

Enojada, a la foto del texto con la firma de Redrado, Luli le agregó la siguiente frase: "Las disculpas de Martín Redrado, que se comprometió a publicarla en sus redes sociales. Firmadas de puño y letra por él".

Y enseguida le sumó otra línea lapidaria contra su ex pareja: "Mentile a los medios, a la Justicia pero no vas a poder". Según explicó Luciana unas horas más tarde y por Twitter, Redrado había acordado brindar disculpas tras un arreglo con la abogada Ana Rosenfeld, que la representa a ella.

Según se dio a conocer, el documento, que Luciana le habría exigido a Redrado publicar en sus redes, reza: "Lamento haber llegado a instancias judiciales, que provocaron en Luciana un daño injustificado. Esto fue producto de broncas recíprocas que no debieron trascender ni mediática ni judicialmente".

Y continúa: "Hoy hemos decidido dar por finalizado los conflictos que tanto han concitado la atención mediática. Y que directa o indirectamente han afectado a nuestras familias. Pudimos, entre ambos, aclarar y cerrar esta etapa de conflicto y mirar hacia el futuro de manera constructiva para nosotros y nuestras familias".

A pesar de los esfuerzos de Salazar por dejar en claro el incumplimiento del economista, Redrado salió al contraataque para defenderse. El ex funcionario del Banco Central habló con Lío Pecoraro y dijo que esa firma no pertenece a él. O sea que no solo incumplió con el acuerdo sino que acusa de mentirosa a su ex pareja.

Desde Twitter, el conductor de Crónica contó: “Martín Redrado, a quien recién le consulté, me dijo que ese acuerdo es un borrador que aún debe corregirse en algunos puntos. Lo que no me contesto aún si esa es o no su firma”. Y completó, arrobando a Salazar: “Ahí tu ex @martinredrado me respondió que esa firma NO es de él”.

Junto al tuit, Pecoraro agregó una captura del chat, donde se leía que Redrado le aclaraba que no era su firma la del documento. Indignada, Luciana le respondió: “¡¡Lo va a tener que demostrar en la justicia como tantas cosas!! Ya mintió mucho y tuvo un revés de la justicia penal. No solo hay testigos, sino que tengo las pruebas de todo”.

Y sumó: “Hoy ya @AnaRosenfeldOk, testigo clave en todo esto, dijo que esa firma es de Martin Redrado y que se hizo adelante de Ella. ¡¡Ya no puede mentir más!! No sé qué mentira le va a decir a la justicia. Una locura lo que está haciendo este ‘hombre’”.

La polémica entre Salazar y Redrado comenzó en marzo y tuvo encontronazos durante el resto del año. Pero en la previa de la Navidad, Luciana había atacado de nuevo al economista después de que él dejara trascender que le había regalado una fortuna en dólares a Matilda por su cumpleaños.

Entonces, Lulipop escribió en Twitter: “La semana pasada, en la previa de Navidad, Luciana había tuiteado: Las disculpas de Martin Redrado no son otra cosa que reafirmar que todo lo que yo dije en su momento fue verdad y las cosas que se dijeron de mi injustamente no”.

Y continuó: “El tema de revinculación con mi hija, fue un pedido expresamente de El, el cual dudo que se haga posible ya que prometió muchas cosas y El me ha demostrado a mi, no ser una persona de palabra. Dependerá de El y como se maneje de acá en adelante para que eso se haga posible”.

Por último escribió: “A los portales que titulan que yo me puse feliz por el regalo que El le hizo a mi hija, no es así. El quería venir al cumpleaños, yo no quise y no lo invite, por eso el manda el regalo ( de alguna forma quería estar presente) pero no lo logro”.