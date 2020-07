Cumple 33 años la protagonista de Matilda: así está hoy Mara Wilson y por qué le escapó a la fama

Mara Wilson debutó en el cine cuando tenía apenas cinco años, ni más ni menos que junto a Robin Williams en la exitosísima película Señora Doubtfire. Tres años más tarde, le llegaría su primer papel protagónico en una película que marcaría para siempre a una generación que se crió y consumió cine infantil en los años 90: Matilda, junto al genial Danny De Vito. Este viernes 24 de julio Wilson cumple 33 años y está alejada de la actuación, aunque desarrolló una amplia carrera como escritora y humorista.

Lo cierto es que después del éxito que tuvo aquella película, Mara Wilson no fue la misma: a diferencia de otros jóvenes famosos, la protagonista de Matilda, la niña que tenía superpoderes y que no encajaba en una familia mediocre y agresiva, decidió alejarse de los caminos de la fama y mantener un bajísimo perfil a lo largo de toda su vida, aunque luego de Matilda trabajó en otras tres películas.

Su reaparición fue en 2016, con la presentación de un libro de memorias que tituló “¿Dónde estoy ahora? Historias verdaderas de la fama accidental en la infancia”, donde cuenta algunos miedos y temores que tuvo cuando era apenas una niña o una adolescente y de pronto dejaron de llegarle ofertas laborales. Incluso, en el libro relata otros temores y miedos, uno de ellos vinculada a la percepción que tendrían de ella quienes la conocieran: “Muchos parecían decepcionados de descubrir que yo no era tan bonita”. Para Wilson, actuar siempre fue un “pasatiempo divertido”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé más | Las fotos sin retoques del DNI con el que votaron los famosos: del Indio Solari a Susana Giménez

En 2016, además, también levantó el perfil para relatar que era bisexual, luego del atentado homofóbico que hubo en una discoteca gay en Orlando, Estados Unidos. A través de Twitter (a Instagram desembarcó recién hace un año) aseguró que siempre se sintió cómoda como parte de la comunidad homosexual, aunque aclaró que prefería mantener sus relaciones en privado, alejada de los medios. “Voy a seguir siendo tan reservada como lo he sido hasta ahora”, dijo.

Hoy, con 33 años, Wilson es escritora teatral, graduada de la Academia de Artes Idyllwild. Además de volcarse a la escritora, trabajó junto a una ONG y en 2015 volvió a actuar después de mucho tiempo en la serie Broad City, en un episodio que le rendía tributo a Señora Doubtfire.

En 2015, cuando se sumó a colaborar para una campaña para ayudar a niños en tratamiento psicológicos con problemas de salud mental reveló que fue una niña “ansiosa” y que tenía “trastornos de ansiedad”. “Todavía soy una especie de adulta ansiosa. Me hubiera gustado que alguien dijera que estaba bien estar ansioso, que en realidad luchando esto se pone peor. Es el miedo al miedo”.

Leé más | Brillaron en Hollywood de muy chicos y la fama los afectó

Su vida tuvo un punto de inflexión durante la filmación de Matilda. En el rodaje era acompañada siempre por su madre, Suzie, quien además era su representante. La mujer falleció cuando Wilson todavía tenía nueve años, producto de un cáncer. Hace años, en una historia publicada en The New York Times, Mara Wilson escribió que estaba muy agradecida de su madre, aunque remarcó: “Todos los días me arrepiento del tiempo con ella que le quité a mis hermanos”.