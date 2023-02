Curro hasta con los cuernos: la trama secreta de Wanda, el viaje a Brasil y su affaire con Yatra

Wanda Nara estuvo durante el fin de semana en el Carnaval de Brasil y la pasó de lujo patrocinada por la empresa de joyas exclusivas, Pandora, que la convocó junto a otras personalidades reconocidas de Latinoamérica para vivir la full experience inigualable frente al Sambódromo. Al lado de ella, se destacaron dos compañías: su hermana Zaira y el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quienes se mostró muy encendida con su total look sensual de body color nude y accesorios que de mínima salen por arriba de los 80.000 pesos y pueden llegar a valer casi 4 millones de pesos.

En medio de eso, ocurrieron dos cumpleaños que tomaron notoriedad porque ella no estuvo presente: el de su hijo Benedicto, que cumplió 11 y festejó con su papá Maxi López y hermanos, y el de su todavía marido Mauro Icardi que cumplió 30 y compartió con Francesca e Isabella, las dos hijas que tienen en común, en Turquía. Si bien ella envió su saludos para ambos a través de sus redes sociales, la empresaria de Wanda Cosmetics aprovechó la joda del fin de semana del carnaval para bailarse todo lo que pudo, metió canje a lo loco y hasta se involucró de manera bastante animosa con el cantante.

“Los tres más animados en Brasil”, escribió Yatra en un video que compartió con las hermanas Nara, subidos a una plataforma mientras saltaban y agitaban sus vasos en señal de celebración, todo esto al ritmo de su última canción "Una noche sin pensar". Wanda, por su parte, compartió una foto: “Mejores amigos de Río de Janeiro”. Las miradas estuvieron puestas en esta pareja porque precisamente en esa foto que los tenía juntos, hasta Zaira broméo: “¿Me recortaron?”. Lo mismo hicieron las fotos que subieron cada cual en sus respectivas redes sociales en las que cada uno por su cuenta estaba en la pileta tomando agua de coco.

Los rumores de affaire se dispararon. Es que no tardó mucho en quejarse Icardi. Así relató el periodista Juan Etchegoyen: “Estaba enojado (Icardi). El ataque de celos era total, según me contaron, sobre todo porque fue en medio de su cumpleaños. Icardi habría llamado a Wanda preguntándole por su vínculo con el colombiano. ¿Por qué se fue a Brasil si este finde era mi cumpleaños?”.

Wanda también, ni lenta ni perezosa, presumió su relación con Yatra y subió otras historias bastante especiales que los comprometían. Ella filmó un video en el que presuntamente recibía un regalo de la marca de joyas que los patrocinó en el viaje pero que tenía dedicatoria del colombiano. “Wanda, lo prometido es deuda. Yatra”, se leyó en una tarjeta que el colombiano le envió especialmente. Ella relató mientras en su video: “Me muero, ¡qué linda sorpresa! Buen viaje y gracias”.

Juariu (Vicky Braier) contó que el cantante y las hermanas Nara se alojaron en el mismo hotel y advirtió: “Él no la sigue y ella no lo sigue, pero se dan like a las publicaciones”. Los internautas no se mostraron muy conformes con esta unión. "Salí de ahí Sebastián", "Rajá de ahí Yatra, que te van a secar la billetera", "Wanda, vos no perdés el tiempo", "Podrías ser su mamá, dejalo tranquilo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Cabe recordar que Yatra es el ex de Tini Stoessel. Si bien la mediática no tendría problema con la cantante, sí en su momento quiso meter cizaña al ponerse del lado de Camila Homs para ayudarla en su operativo "hablemos mal de las terceras en discordia". Eso trae a colación la infidelidad que no perdona y cometió Icard con la China Suárez, mujer con la que Rodrigo De Paul también habría estado. Por lo que meter las narices en problemas ajenos ya sería una cosa de interés de la mediática.