"Da miedo, ha clonado toda mi vida": la modelo inglesa volvió a acusar a Cande Tinelli de "plagio"

En 2016, la modelo británica Rebecca Fox estalló de bronca en las redes sociales y apuntó contra Candelaria Tinelli, a quien acusó de haberle "robado" su identidad. Todo comenzó hace ya más de cinco años: después de que Lelé la elogiara y la definiera como su “musa” inspiradora en referencia a los tatuajes que lleva en su piel, Fox no dudó en tildarla de “loca” y denunciarla públicamente por plagio.

El escándalo había iniciado en mayo de aquel año, cuando Cande había publicado una foto de su, por entonces, último tatuaje: unas hojas en su cara. En aquella oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli se anticipó a las críticas de parte de sus seguidores, dado que la modelo británica lucía los mismos tatuajes que ella, y publicó rápido una foto de la morocha con la frase: “La musa”.

Pero a Rebecca no le gustó el homenaje. De hecho, la inglesa se indignó cuando se dio cuenta de que Candelaria se había inspirado en muchos de sus tatuajes y publicó una foto comparativa en la que sentenció: “Rebecca loca”. Enojada por la crítica, la hija del conductor del Trece compartió un tuit que decía: “No entiendo cuál es el problema con que Cande Tinelli le haya copiado tatuajes a otra si ustedes tienen el infinito, la cruz o las alas como todas” y remató con un “Amén”.

También por aquella época, Rebecca acusó a Lelé de haberle suspendido su cuenta de Twitter: “Esa chica que me copió los tatuajes del cuello, de la cara e hizo que me cerraran la cuenta”. Indignada y ya sin elogios para con su ex inspiración e ídola en el mundo de los tatuajes, Candelaria sentenció: “No le reporté nada. Flashea la loca esa”. En pocas palabras, Rebecca pasó de musa a loca, sin escalas, en la vida de la empresaria.

El tiempo pasó, nada más ni nada menos que cinco largos años, y Cande volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales por este mismo tema. Esta vez, la británica volvió a asegurar que la cantante le copió varios tatuajes y que, incluso, se habría hecho cirugías para parecerse a ella. "Desde 2016, literalmente, ha clonado toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas", expresó en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Cambios en el color del cabello. Tatuajes. Incluso mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito muñeca de trapo, ella tiene un gatito muñeca de trapo. Mierda jodida. Tengo uñas de color amarillo brillante con caras sonrientes negras hace un par de semanas y al día siguiente ella tenía exactamente las mismas uñas. En realidad son bromas que no puedo lidiar. De todos modos put... si ves esto dame algo de crédito. No serías tú sin mí".

Sin ir más lejos, un usuario compartió chats de Instagram que mantuvo con la modelo británica, en donde afirma que se comunicó con la hija del conductor de Showmatch. "Traté de hablar con ella muchas veces en las que dijo que yo era su ídola. Me siento mal por ella", reveló. "Ella continuó copiando todo, mi pelo, hasta mis uñas... es simplemente horrible.. cero crédito", sentenció. Hasta ahora, Lelé no volvió a referirse al tema y, al parecer, prefiere dejar a su "musa" en el pasado.