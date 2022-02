¡Dale, Wanda! La delirante explicación que dio sobre el "unfollow" de Icardi

Después de sortear otra nueva ola de rumores de divorcio, Wanda Nara decidió apelar una vez más a sus redes sociales para "contarle su verdad" a sus más de diez millones de seguidores. Desde París, la empresaria habilitó la opción para que le puedan hacer preguntas y sorprendió por su incoherente respuesta a la hora de explicar por qué Mauro Icardi la había dejado de seguir antes de cerrar su cuenta de Instagram.

"¿Vos le cerraste el Instagram a Mauro? ¿Por qué te dejó de seguir?", fue la pregunta que le hicieron. Si bien podría no haberla elegido, la empresaria aceptó el desafío e intentó explicar qué fue lo que sucedió: "Yo decidí bloquearlo, porque iba a cerrar su cuenta. Al hacer eso, desaparezco de su lista de contactos".

Si bien no explicó el motivo por el cual fue ella quien decidió bloquearlo cuando el delantero iba a dar de baja su perfil, sí hizo alusión a los rumores que circularon cuando sus seguidores se dieron cuenta del "unfolllow". ¿Qué se dijo? Que la empresaria lo habría encontrado a Icardi viendo de nuevo las historias de Eugenia "la China" Suárez, después de que la ex Casi Ángeles blanqueara su relación con el empresario español.

"Debo confesar que me divierten las versiones que se inventan", aseguró Wanda, sin darle mayor entidad a los rumores. Minutos después, un seguidor le hizo una propuesta sentimental contundente: "Wanda, si dejás de seguir a Icardi, te invito a cenar; pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza".

En su respuesta, Wanda no se dio cuenta pero volvió a pisar el palito. "No dejé de seguir a Icardi. igual, podría invitarte y pagar yo. Pero estoy felizmente casada, por eso no", esquivó, sin darse cuenta de su propia contradicción.

De sus cirugías a las propuestas indecentes que recibe: las otras respuestas de Wanda

-¿Te escriben muchos hombres a pesar de que seas una mujer casada?

"No respondo. Dejo de seguir y / o bloqueo".

-¿Cómo hacés para lidiar con tantas mentiras que hablan de ti?

"Cuando sabés y tenés la verdad y los tuyos la conocen, todo lo de más te c un...".

-¿Te hiciste las lolas a los quince años como dicen?

"¡Mentira! Tengo foto de quinto año y es mentira".

-¿Son naturales tus dientes?

"Sí, no me gustan las carillas; ni nada de eso".