Dallys Ferreira habló del incómodo momento que vivió con Gianola: "Me saludó con un pico"

A medida que pasan los días, se van conociendo más testimonios de ex compañeras del actor Fabián Gianola que denuncian maltratos, acosos y hasta episodios que bordearon el abuso. Una de las últimas fue la vedette Dallys Ferreira, quien trabajó con él hace unos años, y recordó los constantes intentos e insinuaciones sexuales por parte del artista que recién frenaron cuando se dio cuenta de que no había “onda” entre ambos.

"Yo fui la primera que habló en su momento sobre las situaciones que viví con él, como respuesta a una pregunta de Moria Casán”, recordó Dallys en declaraciones a América Tv en donde procuró todo el tiempo remarcar que los casos que sufrió no fueron de abuso como los de otras denunciantes de Gianola.

"Quiero aclarar que yo no fui acosada por Fabián Gianola, pero sí viví situaciones absolutamente desagradables con él", agregó. “Se portó muy mal conmigo. Yo trabajé muchos años con él. Yo hablo de cómo uno se comporta con el otro como persona y él se comportó de una manera muy mala y muy equivocada”, dijo.

En otro de los pasajes de la nota hizo referencia a la necesidad del actor de competir con todos y los problemas de ego que suele tener cuando uno de sus compañeros recibe mayor atención mediática. "Él compite con todos: con mujeres y hombres. En ese momento yo tenía mucha prensa por una desgracia, la muerte de mi hermano, que generó una gran empatía en toda la Argentina y en Paraguay", señaló Dallys y agregó: "A partir de ahí, se empezó a comportar de manera mala conmigo”.

Luego, ante las preguntas del panel, ella contó cual fue el momento de mayor tensión que le tocó vivir con Gianola."Hubo una situación desagradable en mi camarín y nada más. Vino, me saludó y, en lugar de darme un beso en el cachete, me dio un pico. Yo me quedé congelada, él se dio cuenta, se dio la vuelta y se fue. Él nunca me tocó mis partes ni nada. Por ahí probó si había onda", recordó.

En 2014, la actriz ya había hablado públicamente sobre este momento con el actor. En aquel entonces Gianola negó las acusaciones y amenazó con llevarla ante la Justicia. A ocho años de aquel escándalo, aquellas palabras toman una gran relevancia a pesar que la exvedette no lo defina como acoso ni se haya realizado una denuncia formal, coincide con otros relatos de conductas inapropiadas contra mujeres.

En los últimos días, Gianola reactivó sus redes sociales para compartir "su descargo" y defenderse. Pese a la gravedad de las acusaciones, el actor en ningún momento se refirió a los motivos de las denuncias y acusó hostigamiento mediático en su contra. "Soy inocente de todos los cargos y me encuentro muy afectado por los ataques recibidos de parte de los medios", sostuvo el denunciado desde su cuenta personal de Instagram, al tiempo que aclaró -frente a la cantidad de abogados que aseguran representarlo- que sólo tiene dos representantes legales.

"Las únicas autorizadas para hablar en mi nombre son mis abogadas: Evelyn Andriozzi y Stella Maris Tomizzi. Utilizaré el canal de comunicación de Instagram (arrobó las cuentas de sus representantes legales). ¡Gracias a todos los que me brindan su apoyo, sigo por ustedes", cerró.